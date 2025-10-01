Aktualizacja: 01.10.2025 14:48 Publikacja: 01.10.2025 13:09
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Albert Zawada
Chodzi o pisma, jakie w minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego nominowanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku. To część działań wobec tzw. neo-sędziów, jakie szef MS zapowiedział podczas niedawnej konferencji prasowej.
„Udział w składach orzekających osób nominowanych w niekonstytucyjnej procedurze i prowadzenie przez nie działalności orzeczniczej narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Następstwem tej sytuacji jest pozbawienie stron postępowania fundamentalnych praw określonych wskazanymi przepisami, gwarantujących rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd” - podkreślono w piątkowym komunikacie Prokuratury Krajowej.
Waldemar Żurek wskazał w pismach, że powstanie istotnych zobowiązań finansowych po stronie Państwa Polskiego, wynikających z orzekania przez składy sędziowskie niespełniające standardów prawa krajowego i międzynarodowego, może prowadzić do dochodzenia przez Skarb Państwa od osób uczestniczących w tych składach zwrotu wypłaconych zadośćuczynień w trybie roszczenia regresowego. Przypomniał jednocześnie, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez osoby nominowane na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r., niespełniającej kryteriów przewidzianych dla uzyskania statusu organu konstytucyjnego, może w każdym przypadku podlegać ocenie prawnokarnej.
Do tych wezwań odniosło się w środę Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, które stwierdziło, iż „działania Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego mają wymiar antypaństwowy, antykonstytucyjny, antydemokratyczny i antyobywatelski”. Co więcej – zdaniem Prezydium KRS - „stanowią w rzeczywistości bezprawny i nieznany dotąd w historii Rzeczypospolitej Polskiej zamach na konstytucyjne organy państwa: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Krajową Radę Sądownictwa oraz na niezależność sądów i niezawisłość sędziów”.
W stanowisku napisano również, że „bezprawne działania Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego wymierzone wobec sędziów najwyższych sądów w Rzeczpospolitej Polskiej, powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze, której zgodność z Konstytucją RP potwierdził Trybunał Konstytucyjny [sygn. akt K 12/18], stanowią zamach na konstytucyjny system państwa”.
Prezydium KRS wskazuje, że "oczywisty kontekst polityczny wezwania Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego stwarza wrażenie presji skierowanej wobec niezawisłych sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i wywołania >>efektu mrożącego<<, co w demokratycznym państwie prawa jest nieakceptowalne”.
