Chodzi o pisma, jakie w minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego nominowanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku. To część działań wobec tzw. neo-sędziów, jakie szef MS zapowiedział podczas niedawnej konferencji prasowej.

Minister Żurek skierował wezwania do neosędziów SN i NSA. Co zawierają?

„Udział w składach orzekających osób nominowanych w niekonstytucyjnej procedurze i prowadzenie przez nie działalności orzeczniczej narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Następstwem tej sytuacji jest pozbawienie stron postępowania fundamentalnych praw określonych wskazanymi przepisami, gwarantujących rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd” - podkreślono w piątkowym komunikacie Prokuratury Krajowej.

Waldemar Żurek wskazał w pismach, że powstanie istotnych zobowiązań finansowych po stronie Państwa Polskiego, wynikających z orzekania przez składy sędziowskie niespełniające standardów prawa krajowego i międzynarodowego, może prowadzić do dochodzenia przez Skarb Państwa od osób uczestniczących w tych składach zwrotu wypłaconych zadośćuczynień w trybie roszczenia regresowego. Przypomniał jednocześnie, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez osoby nominowane na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r., niespełniającej kryteriów przewidzianych dla uzyskania statusu organu konstytucyjnego, może w każdym przypadku podlegać ocenie prawnokarnej.

Prezydium KRS: nieznany dotąd w historii Rzeczypospolitej Polskiej zamach na konstytucyjne organy państwa

Do tych wezwań odniosło się w środę Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, które stwierdziło, iż „działania Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego mają wymiar antypaństwowy, antykonstytucyjny, antydemokratyczny i antyobywatelski”. Co więcej – zdaniem Prezydium KRS - „stanowią w rzeczywistości bezprawny i nieznany dotąd w historii Rzeczypospolitej Polskiej zamach na konstytucyjne organy państwa: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Krajową Radę Sądownictwa oraz na niezależność sądów i niezawisłość sędziów”.