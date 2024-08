Zdjęcie lub filmik z drogi zamieszczone na portalu mogą sprowadzić kłopoty

I przypomina, że zawiadamiający, o ile przekaże policji informację na temat danych osobowych, adresu, czasu, miejsca, okoliczności zdarzenia oraz czytelne nagranie, w razie odmowy skierowania sprawy do sądu zostanie poinformowany o zakończeniu czynności wyjaśniających. Wynika to z treści art. 56a kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W takiej sytuacji zawiadamiającemu przysługuje uprawnienie do zażalenia się na decyzję o odmowie skierowania do sądu wniosku o ukaranie do organu nadrzędnego.

Zgłaszasz policji wykroczenie innego kierowcy? Sam możesz zostać ukarany

Czy zgłaszający na policyjną skrzynkę fakt popełnienia wykroczenia czy przestępstwa na drodze musi się stawiać jako świadek? Jeśli chodzi o policję to nie ma takiego obowiązku. Kiedy zgłoszenie jest wysłane nie anonimowo tylko ze wskazanego adresu to policja ma kontakt z osobą zgłaszającą i może dopytać o szczegóły. Jeśli sprawa trafi do sądu to ten może wezwać taką osobę na świadka a jego niestawiennictwo może skutkować karą.