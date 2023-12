Nie ma faktury? Sąd: do odliczenia VAT wystarczy umowa

„Nie przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z umów sprzedaży, gdyż umowy te nie stanowią faktur” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co na to sąd? Nie zgodził się ze stanowiskiem skarbówki i uchylił interpretację. Jego zdaniem nie ma przeszkód prawnych, aby spółka odliczyła VAT z umowy sprzedaży. Bezsporne jest bowiem zaistnienie zdarzenia gospodarczego, tj. nabycia nieruchomości. Bezsporne jest również, że transakcja podlegała VAT. Spełniony jest także warunek nabycia towarów do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem sądu wbrew temu, co twierdzi fiskus, z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT nie wynika, że dokument, z którego odlicza się podatek, musi nazywać się fakturą. Najważniejsza jest jego treść, a nie tytuł. Posłużenie się nazwą „umowa sprzedaży nieruchomości” i zawarcie oświadczeń woli stron charakterystycznych dla wymogów prawa cywilnego, czyli dodanie więcej treści, niż wymaga art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, nie dyskwalifikuje tego dokumentu jako uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego.

To kontrahent jest nierzetelny

Sąd zwrócił też uwagę, że spółka nie umawiała się ze sprzedawcami na niewystawianie faktury. To oni okazali się nierzetelni. Spółka uruchomiła procedury prawne, które miały przymusić sprzedawców do zafakturowania transakcji. Brak efektów nie może doprowadzić do tego, że straci prawo do odliczenia podatku naliczonego.

– Fiskus w ostatnich latach złagodził trochę podejście do wymogów formalnych, akceptuje odliczenie, gdy na fakturze brakuje niektórych elementów, nawet NIP. Nie daje się jednak przekonać, jeśli nabywca w ogóle nie ma dokumentu oznaczonego/opisanego jako faktura. Wtedy automatycznie kwestionuje prawo do odliczenia VAT – mówi adwokat Piotr Stryjewski z kancelarii Paczuski Taudul, który był pełnomocnikiem spółki w opisanej sprawie.