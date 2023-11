Fiskus zgodził się tylko, że także przy tej opcji podatnik powinien rozliczyć go dopiero w zeznaniu rocznym. Różnica jest jednak taka, że przy takiej kwalifikacji PIT należy się według skali podatkowej, a nie zryczałtowanej 19-proc. stawki.

NSA: sporne wynagrodzenie nie pozostaje w związku ze zbyciem udziałów w spółce

Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał. Najpierw racji nie przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Zgodził się, że przychód z wynagrodzenia będzie wypłacany na podstawie umowy o zakazie konkurencji, która kształtuje odrębny od umowy o sprzedaży udziałów stosunek prawny i nie jest od niej zależna ani z nią powiązana. W konsekwencji to nie zbycie udziałów w spółce zrodziło konieczność zawarcia umowy o zakazie konkurencji, ale wiedza, doświadczenie i kwalifikacje skarżącego. Zdaniem sądu umowa inwestycyjna skarżącego nie jest następstwem umowy o zbyciu udziałów w swej dawnej spółce.

NSA potwierdził, że zyski z wynagrodzenia za zakaz konkurencji to przychód z innych źródeł. Zauważył, że umowa inwestycyjna, która przewiduje wypłacanie wynagrodzenia w zamian za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, nie została wprost wymieniona w przepisach ustawy o PIT. A w takiej sytuacji w opinii sądu o zakwalifikowaniu wynagrodzenia za zakaz konkurencji decyduje uprzednie zakwalifikowanie przychodów z działalności, która jest podstawą jej wypłaty. Jeżeli więc podstawą zakazu konkurencji jest np. uprzednio obowiązująca umowa o pracę, to wynagrodzenie za zachowanie zakazu konkurencji będzie przychodem ze stosunku pracy. I to nawet gdy odszkodowanie dotyczące zakazu konkurencji zostało zastrzeżone w odrębnej umowie już po zakończeniu stosunku pracy.

Tymczasem, jak podkreślił NSA, u skarżącego sporne wynagrodzenie nie pozostaje w związku ze zbyciem udziałów w spółce. Dlatego należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, a nie z kapitałów pieniężnych, bo umowa o zakazie konkurencji stanowi niezależny od umowy sprzedaży udziałów spółki stosunek cywilnoprawny.

Wyrok jest prawomocny.