Opowiedzieć się tego filmu nie da, choć w scenariuszu jest historia romansu Cezara z zakochaną w nim po uszy córką burmistrza. Ale nastrój tworzą dziesiątki innych postaci, a przede wszystkim katastrofa pochłaniająca miasto pogrążone w nieustającej zabawie, pełne korupcji i sprzecznych interesów. Jest też na końcu filmu Coppoli nadzieja, z którą chce on jednak – po dwuipółgodzinnym bombardowaniu horrorem – widzów zostawić.

Coppola potrafi robić filmy i obrazy „Megalopolis” wciągają. Jednocześnie ten film nuży i przy całej swojej wizualnej wspaniałości rozczarowuje. Wydaje się zbyt hochsztaplerski, jak na fantastycznego twórcę „Czasu Apokalipsy” czy „Ojca chrzestnego”. Nie bardzo dziwi, że trudno jest Coppoli znaleźć dystrybutora. Na razie „Megalopolis” zostało zakupione jedynie do Francji. Inni. Nie jestem pewna, czy Coppola odzyska swoje winnice. On sam zachowuje całkowity spokój: „Mam z czego żyć – zapewnia. – Moje dzieci również. A w wieku 85 lat nie muszę martwić się o przyszłość” – śmieje się. Po prostu spełnił swoje marzenie.

„Kinds of Kindness”. Yorgos Lanthimos, Emma Stone i Willemem Dafoe znów razem

Po sukcesach weneckich i oscarowych Yorgos Lanthimos przyjechał do Cannes z ulubionymi aktorami: Emmą Stone i Willemem Dafoe

„Kinds of Kindness” („Rodzaje życzliwości”) jest czwartym tytułem, który Yorgos Lanthimos prezentuje na festiwalu. Po raz pierwszy pojawił się w 2009 r. z „Dogtooth” – zdobył wtedy nagrodę jury w sekcji Un Certain Regard. Sześć lat później jego „Lobster” został zakwalifikowany do konkursu głównego i również wyjechał z Nagrodą Jury. W 2017 roku Lanthimos zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz, za film „Zabicie świętego jelenia”. W ubiegłym roku grecki reżyser zdradził Cannes dla Wenecji, gdzie za „Biedne istoty” odebrał najwyższy laur – Złotego Lwa. Potem jego film zgarnął worek innych wyróżnień i cztery Oscary.

„Kind of Kindness” Lanthimos nakręcił niemal z tą samą ekipą co „Biedne istoty”. To trzy różne opowieści. W każdej grają ci sami aktorzy z Emmą Stone, Willemem Dafoe i Jessem Plemonsem na czele. Najciekawsza jest pierwsza etiuda – rodzaj satyry na współczesny świat korporacyjny. Opowieść o facecie, o którego życiu – w sprawach wielkich i najdrobniejszych – decyduje jego szef. To on mówi mu, co ma jeść (mężczyzna nie może być wychudzony), jak się ubrać, jak się zachowywać. To on zabrania mu mieć dzieci, a wreszcie każe spowodować wypadek, w którym ma zginąć inny kierowca. Lanthimos portretuje świat, który wyzuwa ludzi z osobowości, zabiera im własną wolę i życie. Niestety, potem jest dużo gorzej. W drugiej etiudzie do mężczyzny wraca nagle żona, która została uznana za zaginioną, on zaś obsesyjnie nie wierzy, że osoba, która stanęła w drzwiach ich domu, naprawdę jest jego żoną. W trzeciej opowieści bohaterka podąża za perwersyjnym przywódcą kultu, by szukać kobiety mogącej wskrzesić zmarłych.