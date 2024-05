To pierwsza z czterech rozpraw, które czekają na Trumpa, choć trzy pozostałe mogą nie dojść do skutku, jeżeli pozwany wygra wybory. To też rozprawa, która toczy się wokół najmniej politycznych zarzutów – trzy pozostałe dotyczą oskarżeń o bezpośrednią ingerencję w wyniki wyborów prezydenckich oraz nielegalne przywłaszczenie sobie dokumentów wagi państwowej. Niemniej jednak stanowi ewenement, bo Trump jest pierwszym w historii byłym prezydentem odpowiadającym przed sądem na zarzuty kryminalne. Werdykt skazujący na więzienie, choć zdaniem ekspertów mało realny, oznaczałby znaczne komplikacje polityczne dla kandydata w wyborach prezydenckich.

Prawdziwe oblicze Donalda Trumpa. „Te taktyki pomogły mu wygrać wybory”

Bez względu na to, czy rozprawa zakończy się skazaniem, ułaskawieniem, czy brakiem decyzji ze strony ławników, przesłuchania pokazują kawałek prawdziwego oblicza Donalda Trumpa, jego niestandardowej kampanii wyborczej w 2016 r., jego taktyki działania polegające na „wykorzystywaniu ludzi mu lojalnych do znęcania się nad innymi, jego obsesje na temat przekazu prasowego na jego temat, przywiązywanie uwagi do urody, oraz wymaganie okazywania dowodów lojalności” – pisze New York Times. – Te taktyki pomogły mu wygrać jedne wybory i mogą mu zapewnić kolejne zwycięstwo, bo pod jego wpływem Partia Republikańska przekształciła się w formację, która reprezentuje to, co Trump chce.

PAP

O tym, jak ważne jest pokazanie lojalności Trumpowi, wiedzą konserwatywni politycy, którzy zabiegają o jego względy, przygotowując się do potencjalnej kolejnej kadencji Trumpa w Białym Domu. W ubiegłym tygodniu w sądzie (podobno na żądanie Trumpa) pojawiła się prawicowa elita, by pokazać swoją solidarność z nim. Wśród nich był m.in. senator Rick Scott, republikanin z Florydy, stanowi prokuratorzy generalni, gubernator, kandydaci do pozycji wiceprezydenta, Vivek Ramaswamy i sen. J.D. Vance, jak również ponad dziesięciu członków Kongresu, na czele z przewodniczącym Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, który określił rozprawę „ingerencją w wybory, graniczącą z kryminalną konspiracją”. – Demokraci wykorzystują system sądownictwa do ścigania swojego politycznego rywala – to jest przestępstwo. To przestępcy próbujący uniemożliwić Trumpowi wygraną w wyborach – powiedział sen. Rick Scott z Florydy.

– Mam wiadomość dla radykalnych lewaków i Departamentu Sprawiedliwości: prezydent Trump wraca do Białego Domu na kolejne cztery lata. A my za nim murem stoimy – powiedziała ultrakonserwatywna kongresmenka Lauren Boebert.