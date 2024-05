– Partyjne decyzje wszystkich ugrupowań, by w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystawić jak najmocniejszych, najbardziej znanych kandydatów są nastawione na maksymalizację zysków, czyli zdobycie jak największej puli mandatów. To jednak nie idzie w parze z opinią obywatela, który myśli: tak niewiele zrobili, a już idą na polityczną emeryturę. Poza tym europarlament generalnie nie jest postrzegany jako miejsce, w którym krajowy polityk walczy o interesy jego kraju. Raczej jako nagroda polityczna, wielki osobisty zysk, kosztem niewielkiej pracy. A dla polityka to taki awans do archiwum – tłumaczy w rozmowie z „Rz” prof. UW Bartłomiej Biskup, politolog.

Politycy zawarli pakt z wyborcami

Krytyczne dla decyzji partyjnych wyników badań nie dziwią Szymona Osowskiego, prezesa Watchdog Polska. – To jest niepoważne traktowanie wyborców. Co więcej, uważam to za psucie polityki, bo nie tego oczekiwaliśmy po ostatnich wyborach i po nowej władzy. Wybory to jest pewna umowa społeczna, której strony muszą dotrzymywać – mówi Osowski.

Do PE chcą odejść również znani posłowie kojarzący się z odkrywaniem afer PiS, jak chociażby Dariusz Joński czy Michał Szczerba. Problem w tym, że to dwaj przewodniczący działających komisji śledczych: ds. wyborów kopertowych i ds. afery wizowej, które w tej sytuacji muszą zakończyć prace do 9 czerwca. Do PE startują również wiceszefowie tych komisji, jak Marcin Bosacki (komisja ds. Pegasusa) czy Marek Sowa. W przesłuchaniach świadków, pod presją czasu, widać chaos i pośpiech.

Co robią ministrowie, którzy nie podali się do dymisji?

Czy negatywna ocena większości Polaków nie podnosi więc ryzyka politycznego? Zdaniem prof. Biskupskiego nie. – Może nam się to nie podobać, ale porażki nie będzie, bo wybory do PE mają niską frekwencję i do urn idzie zdecydowany, zmobilizowany elektorat ugrupowań. A on ufa w decyzje szefa partii i z nim nie dyskutuje – ocenia politolog.

Szymon Osowski z Watchdog Polska podnosi inny problem. – Czterech ministrów rządu w związku z kandydowaniem do PE podało się do dymisji, ale co z wiceministrami kandydatami? Czy pracują i uczestniczą w kampanii, czy też są na urlopach? Powinno być to oczywistym standardem w polityce, by nie być posądzonym o nadużycie zasobów publicznych, czego przykład mieliśmy w przeszłości – podkreśla prezes Osowski.