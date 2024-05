Jak i na co najlepiej wykorzystać pieniądze z wakacji kredytowych

Jednocześnie nowe kryteria powodują, że siłą rzeczy chętnych na wakacje kredytowe w 2024 r. będzie mniej niż w poprzedniej edycji tego programu. Przypomnijmy, że wedle propozycji rządu PiS, w latach 2022–2023 z ulgi mogli skorzystać wszyscy posiadacze kredytu mieszkaniowego w złotych, zaciągniętego przed 1 lipca 2022 r., czyli ok. 2 mln kredytobiorców. Obecnie program jest skierowany do osób najbardziej potrzebujących – spełniających kryterium „raty do dochodu” (to szacunkowo ok. 560 tys. osób) lub takich, którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Kredyt nie może być wyższy niż 1,2 mln zł.

Ile można oszczędzić na wakacjach kredytowych

Zawieszenie czterech rat kapitałowo-odsetkowych przynosi wymierną ulgę w domowych budżetach. To jak dużą, zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Ale przykładowo, przy kredycie o wartości nominalnej 350 tys. zł, zaciągniętego na 30 lat, co miesiąc trzeba spłacać ok. 2,5 tys. zł. W pełni wykorzystane wakacje mogą więc nas odciążyć na 10 tys. zł. Przy kredycie na 300 tys. zł zaoszczędzić można ok. 8,8 zł, a przy 400 tys. długu – niemal 12 tys. zł.

Pytanie, jak optymalnie wykorzystać te „zyski”? – Część osób będących w trudniej sytuacji finansowej, chcąc nie chcąc, przeznaczy te pieniądze na podreperowanie swojego budżetu, nadszarpniętego przez wysokie raty – zauważa Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Czyli na codzienne wydatki, czy pokrycie takich potrzeb, jak wakacyjny wyjazd, który bez wakacji kredytowych by się nie udał.

– Z ekonomicznego czy zdroworozsądkowego punktu widzenia, najlepiej byłoby oszczędności z „urlopu od rat” tak zagospodarować, by realnie zmniejszyć swoje obciążanie, czy np. na nadpłatę kredytu – podkreśla Sadowski.

Nadpłata kredytu – jakie korzyści

Nadpłata kredytu hipotecznego oznacza zmniejszenie kwoty pożyczonego kapitału, a przez to zmniejszenie całkowitego kosztu hipoteki. To rozwiązania warte rozważanie zwłaszcza w okresie wysokich stóp procentowych, tak jak jest to obecnie. Nadpłacając kredyty mamy do wybory dwie ścieżki – pierwsza to możliwość szybszej spłaty zobowiązania, czyli skrócenie okresu kredytowania. Druga to zmniejszenie wysokości miesięcznej raty.

Warto przeliczyć, która opcja jest dla nas bardziej opłacalna, gdyż nie można wybrać obydwu jednocześnie. – Można to rozważyć na konkretnym przykładzie – mówi Bartosz Turek. – Dla kredytu 400 tys. zł, który mamy spłacać przez 20 lat, miesięczna rata wynosi ok. 3,2 tys. zł na miesiąc. Dzięki wakacjom kredytowym mamy 12,8 tys. zł. Przeznaczenie tej kwoty na nadpłatę może obniżyć ratę o 100 zł na miesiąc. A jeśli wybierzemy skrócenie okresu kredytowania, to odsetki do zapłaty mogą zmniejszyć się o 35 tys. zł przez cały okres spłaty – wylicza Turek.