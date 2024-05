Rosną dotacje do elektrycznych aut. Rząd zaskoczył wysokością dopłat

Dodatkowym bodźcem do przyspieszenia elektrycznej transformacji rynku ma być wsparcie dla zakupu używanych elektryków. Tego rodzaju subsydia już funkcjonują w innych krajach UE, a postulaty wprowadzenia ich w Polsce organizacje promujące elektromobilność wysuwały już ponad dwa lata temu. Teraz rząd nawet przebił ich oczekiwania, bo spodziewana pula dopłat ma przekraczać 1,5 mld zł. Byłaby więc dwukrotnie wyższa niż budżet obecnego programu wsparcia dla nowych e-aut „Mój elektryk”. Obejmowany dopłatą używany samochód elektryczny nie będzie mógł być starszy niż cztery lata, a jago maksymalna cena została ograniczona do 150 tys. zł.

Zaplanowano przy tym bonus dla pozbywających się starego auta oraz osób mniej zamożnych. Dotacja może być podwyższona o 10 proc., jeśli kupujący elektryka złoży oświadczenie o zezłomowaniu auta spalinowego, którym jeździł co najmniej trzy lata. Ponadto wsparcie będzie zwiększone o kolejne 10 proc., jeśli dochód nabywcy za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację był niższy niż 135 tys. zł.

Używany elektryk bardzo tani

W ocenie PSNM rządowe wsparcie dla zakupu używanych elektryków może znacząco przyspieszyć rozwój polskiego rynku e-aut. Z badań wynika, że jedynie 7 proc. ankietowanych decydujących się na zakup używanego auta chciałoby przeznaczyć na nie co najmniej 100 tys. zł. Natomiast ponad połowa jednak wskazuje, że górną granicą jest 50 tys. zł. Pozwala to na zakup wyłącznie najstarszych elektryków. Jak twierdzi Albert Kania z PSNM, rynek wtórny e-aut szybko się rozwija, a na koniec marca 2024 r. liczba ogłoszeń wzrosła rok do roku o trzy czwarte. – Obecnie średni wiek używanych samochodów elektrycznych nie przekracza siedmiu lat. To o wiele mniej niż średnia krajowa. Kluczowe jest zatem zastosowanie subsydiów, które zniwelują różnicę cenową pomiędzy wariantami elektrycznymi i spalinowymi – komentuje Kania.

Rozwojowi segmentu używanych elektryków może sprzyjać fakt, że używane są zdecydowanie tańsze niż nowe: wartość rezydualna elektryka spada znacznie szybciej niż samochodu spalinowego. Z wyliczeń przeprowadzonych w USA przez serwis iSeeCars wynika, że w przypadku niektórych modeli ich początkowa wartość po pierwszym roku eksploatacji spadła o jedną trzecią, a nawet o niemal połowę.

Na razie w elektryfikacji parku samochodowego wleczemy się w ogonie Europy. Jak podaje ACEA, w pierwszym kwartale 2024 r. zarejestrowano w Polsce niespełna 4,2 tys. e-aut, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W Niemczech, największym europejskim rynku, prawie 20 razy więcej, i to pomimo zlikwidowania tam dopłat. Prawie czterokrotnie tempo wzrostu sprzedaży e-aut miała w pierwszych trzech miesiącach tego roku Rumunia.