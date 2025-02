Miliony budynków do remontu. Rząd przedstawił plan renowacji na najbliższe 25 lat

Czytaj więcej Podatki Zmiany w popularnej uldze podatkowej od 2025 roku. Tego już nie odliczysz Od 1 stycznia 2025 roku weszły w życie zmiany w uldze termomodernizacyjnej. Nie można już z niej skorzystać w przypadku niektórych wydatków. Jednocześnie pojawiła się możliwość odliczenia od podatku inwestycji, które do tej pory nie były objęte ulgą.

Krajowy Plan Renowacji Budynków: Na czym mają polegać modernizacje?

Scenariusz ambitny Krajowego Planu Renowacji Budynków zakłada, że w 2040 roku wyeliminowane zostaną indywidualne źródła ciepła, które spalają gaz i węgiel. Natomiast do 2050 roku standard budynku zeroemisyjnego mają osiągnąć wszystkie te budynki, w przypadku których jest to możliwe ze względów technicznych oraz uzasadnione ekonomicznie.

Zgodnie z tym scenariuszem, głębokiej termomodernizacji mają w pierwszej kolejności zostać poddane budynki o najgorszej charakterystyce efektywności energetycznej. W budynkach jednorodzinnych na szeroką skalę mają zostać zastosowane pompy ciepła zastępujące najpierw źródła gazowe i węglowe, a po 2040 roku również instalacje biomasowe. Natomiast w budynkach wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nośnikiem ciepła ma pozostać ciepło systemowe, które jednak do 2050 roku ma zostać całkowicie zdekarbonizowane. Część z tych budynków ma zostać wyposażona w – oparty na pompach ciepła – indywidualny system grzewczy.

Scenariusz operacyjny Krajowego Planu Renowacji Budynków zakłada bardziej równomierną renowację budynków i nie skupia się na przeprowadzaniu jej w pierwszej kolejności tylko w odniesieniu do budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. W przypadku budynków jednorodzinnych zasilanych węglem scenariusz ten zakłada do 2035 roku wymianę kotła węglowego na kocioł biomasowy lub gazowy. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej główne założenia tego scenariusza są takie same jak w przypadku scenariusza ambitnego.

Krajowy Plan Renowacji Budynków: Planowane korzyści

Autorzy projektu oszacowali, że w Polsce jest ponad 15,2 mln budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2,53 mld mkw. Niemal 46 proc. wszystkich budynków stanowią budynki jednorodzinne. Tzw. dyrektywa budynkowa nie obejmie jedynie ok. 3 proc. budynków (ok. 435 tys.). Są to zabytki, budynki wojskowe, sakralne i rekreacji indywidualnej.