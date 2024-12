Z umiarkowanym optymizmem można wypatrywać I kwartału 2025 r., kiedy to zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju i Technologii, powinna wejść w życie ustawa o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe (UA10). Resort planuje dalsze uproszczenie procedur budowlanych, zmiany w przepisach planistycznych, czy wreszcie wyczekiwaną przez uczestników procesu inwestycyjnego nowelizację specustawy mieszkaniowej, polegającą m.in. na wykreśleniu normatywu parkingowego, uregulowanego obecnie przepisami specustawy, obowiązującego inwestorów przy realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Warunki techniczne i usytuowanie budynków

Skupiając się natomiast na przepisach, które weszły w życie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie sposób nie wspomnieć o nowych warunkach techniczno-budowlanych. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej jako: WT), która weszła w życie 1 sierpnia 2024 r., istotnie zmieniła zasady projektowania inwestycji, a zwłaszcza inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych. Modyfikacji doczekały się przepisy dotyczące sytuowania budynków, realizacji placów zabaw, czy stanowisk postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Oprócz zmian potocznie określanych „walką z patodeweloperką”, ustawodawca zdecydował się wprowadzić poprawki w przepisach dotyczących korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Ułatwienia w korzystaniu z przestrzeni publicznej, podnoszące komfort i wygodę dla tych grup użytkowników, to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Warto w tym miejscu odnotować, że w dniu 3 sierpnia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1081). Nowelizacja objęła m.in. art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a tym samym zmianie uległ termin wydania nowych rozporządzeń dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Został on kolejny raz przedłużony, tym razem do dnia 20 września 2026 r.

Od 15 sierpnia specjalnych wymogów w zakresie sytuowania doczekały się budynki zlokalizowane na działce budowlanej w sposób niestandardowy. Oprócz tego możliwe stało się szersze wykorzystanie elementów drewnianych przy ich wznoszeniu, przy zachowaniu odpowiednich wymogów wynikających z przepisów regulujących kwestię ochrony przeciwpożarowej.

Równolegle do nowelizacji WT, Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadziło prace legislacyjne dotyczące zmiany w przepisach regulujących zakres i formę projektu budowlanego. Nowelizacja nastąpiła na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405), które także zmodyfikowano w zakresie terminu wejścia w życie. W wyniku przyjętych zmian, w projekcie technicznym należy obowiązkowo zamieszczać analizę rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów rozporządzenia WT. Analiza powinna zawierać w szczególności informacje o: