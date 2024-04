Maciej Maleńczuk: Po roku nie picia, gdy patrzę na kogoś kto pije — to się dziwię

Mamy dwa utwory o używkach – „Populares uber alles” i „Narkomankę”. Jaki jest teraz twój stosunek do używek?

Nie piję. Trudno, żebym grzał heroinę w moim wieku. Dobrej kokainy w Polsce nie ma, więc pozostały mi jointy i, oczywiście, z tego powodu śpiewam „Populares uber alles”. Generalnie jestem zwolennikiem wolności. Jak ktoś ma ochotę zapalić papieroska, to nie powinno się robić problemów. Trudno teraz uwierzyć, że ludzie dawniej po seksie palili papierosy w łóżku. Takie były kiedyś czasy.

Pamiętam, że papieros był w komunizmie święty. Kiedy trzeba było zapieprzać na taśmie, co mnie również spotykało, papieros oznaczał chwilę przerwy i żaden kierownik nie mógł wtedy nikomu wydawać żadnych poleceń.

Teraz też oglądamy ludzi na papierosie w przykucu słowiańskim, przy sklepach, restauracjach.

Ludzie ciągną szluga, żeby mieć chwilę dla siebie, odprężyć się, i oczywiście wpaść w nałóg, bo umówmy się, że papieros nie będzie smakował dopóki się ktoś nie uzależni. Tak jest z każdym narkotykiem. Dopóki się nie uzależnisz, nie sprawi przyjemności. Pamiętam jak w więzieniu nie mogłem na początku zrozumieć, dlaczego więźniowie piją czaj, czyli super mocną herbatę. Kiedy na początku opijesz się czajem nie czujesz żadnego lotu, możesz co najwyżej zwymiotować. Natomiast jak się już od tego draństwa uzależnisz po tygodniu, dwóch i czujesz, że dyńka cię zaczyna boleć - wiesz, że musisz się czaju napić i nagle ci się robi super, bo już jesteś uzależniony: upasłeś demona. Tak samo jest z piciem. Radzę wszystkim przestać pić, bo wielu z was już od dawna nie chce pić, jestem o tym przekonany. Trzeba wytrzymać pierwszy tydzień, drugi, a potem miesiąc. Najgorszy jest syndrom nagrody. Kończę koncert, ludzie mi biją brawo, a ja sobie spokojnie schodzę za garderoby i strzelam łyskacza. W pewnym momencie pod koniec koncertu myślałem tylko o tym, że za chwilę już będzie koniec i chlapnę sobie łyskacza. Postanowiłem, że przestanę to robić. To nie było łatwe. Organizm oczekuje nagrody, a ty jej nie dajesz. Jednak po kilku miesiącach abstynencji przyzwyczajenie mija. Oczywiście, co jakiś czas, nałóg atakuje z różnych stron. A to kolega przychodzi albo trzeba coś załatwić, albo z kimś pogadać poważnie. To wszystko się robi przy alkoholu. W takich sytuacjach należy być silnym, a na co dzień nałóg nie przeszkadza. Po roku nie picia, gdy patrzę na kogoś kto pije — to się dziwię.

Radzę wszystkim przestać pić, bo wielu z was już od dawna nie chce pić, jestem o tym przekonany

Można się przyzwyczaić do abstynencji?

Tak, tylko że ja palę jointy. To wystarczająco ogłupia, a przecież nie mogę być za mądry, bo z kim ja wtedy pogadam?

Powiedzmy jeszcze o „Portfelu ojca”, niezrozumiałego w czasach wszechobecnego w internecie porno. Historia przywołuje klasyczną sytuację dzieciaka, który podbiera pieniądze z portfela ojca, tymczasem odkrywa, że tatuś ma zdjęcia porno.

Miałem wtedy osiem lat. Na początku mnie te zdjęcia zaskoczyły, potem zafascynowały, a potem, oczywiście, były z tego kłopoty. Z tymi wszystkimi zdjęciami, o których śpiewam dość detalicznie, poszedłem do szkoły, pokazać je kolegom. I koleżankom. Wszystko się wydało i była straszna afera. Na koncertach ilustruję piosenki zdjęciami i filmami. Do „Portfela ojca” mamy porno, ale z lat 20. Zwracam się teraz do młodzieży: jak jakaś stara baba będzie wam coś pieprzyć o moralności, obejrzyjcie zdjęcia z lat dwudziestych.