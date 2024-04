Ewa Zajączkowska-Hernik: Konfederacja będzie bronić obrotu gotówkowego

Politycy Konfederacji zorganizowali konferencję prasową w pobliżu siedziby NBP w Warszawie w dniu setnej rocznicy wprowadzenia złotego do obiegu. - Okazja bardzo ważna, ponieważ to, że mamy swoją walutę, definiuje naszą niepodległość, naszą suwerenność - powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji i startująca z Warszawy kandydatka tej formacji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Złoty został wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924 r. W ramach reformy pieniężnej Władysława Grabskiego, ministra finansów, złoty zastąpił markę polską - walutę Królestwa Polskiego. Waluta II RP została oparta na parytecie złota.

- Konfederacja zawsze będzie stała w obronie polskiego złotego, zawsze będzie stała w obronie obrotu gotówkowego - oświadczyła Zajączkowska-Hernik. - Wiemy, że są zakusy ze strony Unii Europejskiej, by ten obrót gotówkowy ograniczać. Wiemy, że Unia Europejska bardzo chciałaby obrót gotówkowy zastąpić obrotem cyfrowym, pieniądzem cyfrowym. Konfederacja nigdy nie wyrazi na to zgody i po to też idziemy do europarlamentu, by bronić polskiego złotego i obrotu gotówkowego - mówiła.

Politycy Konfederacji: Będziemy stać w obronie polskiego złotego

Na konferencji głos zabrał także poseł Konfederacji Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy). Powiedział, że polski złoty stał się symbolem suwerenności polityki monetarnej. - Tej polityki, której teraz tak ochoczo politycy - szczególnie ci eurofanatyczni - chcą się po prostu pozbyć - dodał.