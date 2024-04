Szkocki premier Humza Yousaf rezygnuje po roku rządów

Yousaf zrezygnował z funkcji na tydzień przed planowanym głosowaniem nad wotum nieufności, które mogło pójść nie pomyśli SNP.

Poszło o cele klimatyczne i terapię hormonalną

Według informacji jakie ukazywały się w mediach koalicja z Partią Zielonych zawisła na włosku, nie tylko z powodu braku porozumienia co do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 75 proc. do 2030, ale też z powodu decyzji premiera by wstrzymać terapię hormonalną u dzieci kwestionującą swoją tożsamość płciową.

Ogłaszając rezygnację, Yousaf przyznał, że frustrujący jest dla niego fakt, że ustępuje w sytuacji, gdy niepodległość Szkocji wydaje się być bardzo bliska. "Niepodległość jest frustrująco blisko. Uwierzcie mi, nikt nie odczuwa tej frustracji bardziej niż lider SNP. Ostatnie kilometry maratonu są zawsze najtrudniejsze, a my przebiegliśmy ten wyścig jako zespół i teraz przygotuję się do przekazania pałeczki następcy, który - jestem absolutnie pewien - poprowadzi nas do mety" - mówił.