Wrocław chce pobić gitarowy rekord świata

Chris Jagger, brat Micka Jaggera

Przez cały dzień na estradzie głównej między próbami przygotowującymi do bicia rekordu nie będzie milknąć muzyka. Jan Borysewicz zachęci do wspólnego zagrania również „Zawsze tam, gdzie ty”, wystąpią m.in. Małgorzata Ostrowska, a także Phil Bates i reaktywowana przez niego Electric Light Orchestra. Z tymi muzykami będzie można zagrać z kolei słynny hit „Rock ’n’ Roll Is King”.

Po ogłoszeniu wyników tegorocznej próby, co powinno nastąpić już kilkanaście minut po godz. 16, muzyka przeniesie się pod wrocławską Halę Stulecia, gdzie rozpocznie się festiwal 3-MAJÓWKA 2024. Ne tegorocznym gitarowym święcie zagrają we Wrocławiu m.in. gitarzysta i wokalista Chris Jagger, niemiecki wirtuoz gitary Joscho Stephan, specjalizujący się w gatunku gypsy jazz, zapoczątkowanym przez Django Reinhardta, oraz Amerykanin Neil Zaza, poruszający się swobodnie między rockiem a gitarowymi wersjami utworów Bacha czy Mozarta.

Niezwykle silna jest reprezentacja polskiej muzyki, ale najbardziej intrygująco zapowiada się jednak spotkanie Zbigniewa Hołdysa i Wojciecha Waglewskiego – 40 lat po ukazaniu się legendarnej dziś płyty „I Ching”. Inicjatorem ich wspólnego występu jest Karim Martusewicz, gitarzysta Voo Voo.

Szczegóły (w tym instruktaż pomocny w opanowaniu „Hey Joe”): https://heyjoe.pl/.