Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku

W tym celu można skorzystać z odpowiednich instrumentów takich jak lokaty czy rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku. Pozwalają one zabezpieczyć przyszłość, chronić przed nieprzewidzianymi wydatkami czy osiągnąć niezależność finansową. Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: Oszczędny jak Polak” Santander Consumer Banku, Polacy chętnie korzystają z rozwiązań bankowych. Ponad połowa używała w przeszłości któregoś z nich. Blisko dwie trzecie tej grupy założyło w tym celu specjalne konto oszczędnościowe (64 proc.), a 56 proc. odkładało swoje pieniądze na lokatę.

Świadomość Polaków w zakresie finansów rośnie. Nie tylko dostrzegają korzyści produktów oszczędnościowych, ale także zaczęli monitorować i lepiej zarządzać swoimi budżetami. Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że już 52 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku postanowiło kontrolować swoje wydatki bardziej niż w latach ubiegłych. Zauważalna jest zmiana podejścia Polaków do pieniądza. Odeszli oni od tradycyjnego odkładania „do skarpety”, a przeszli do bardziej bezpiecznej i korzystniejszej oferty bankowej.

- W Santander Consumer Banku klienci mogą korzystać z różnorodnych produktów odpowiednich dla ich potrzeb. Przykładem może być rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem 5 proc. do kwoty 50 000 zł z elastycznymi wpłatami i wypłatami w miesiącu. To rozwiązanie dla tych, którzy pragną zarządzać swoimi oszczędnościami w sposób efektywny i bezpieczny. Zapewnia on atrakcyjne oprocentowanie, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do zgromadzonych środków – komentuje Magdalena Drążkowska, Menadżerka ds. Depozytów Detalicznych.