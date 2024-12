Marcin J. Menkes: Ryzyka prawne transakcji ze spółkami strategicznymi

Czytaj więcej Opinie Prawne Iwona Gębusia: Polsat i TVN – dostawcy usług medialnych czy strategicznych? Wysoce ryzykowne jest zamieszczenie Polsatu i TVN w wykazie firm strategicznych Polski na podstawie rozporządzenia z uwagi na wtórną w tym stanie faktycznym działalność telekomunikacyjną, a nie podstawową – medialną (audiowizualną).

Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wątpliwe są zarzuty naruszenia przez Polskę traktatów inwestycyjnych. W przypadku koncernu TVN, należącego do grupy Warner Bros. Discovery, ograniczenie swobody sprzedaży miałoby naruszać Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 1990 r.

W tym kontekście na wstępie trzeba zaznaczyć, że objęcie spółki ochroną nie jest równoznaczne z zakazem jest sprzedaży a jedynie kontrolę podmiotu zainteresowanego przejęciem spółki. Jakikolwiek zarzut musiałby zatem zostać sformułowany na podstawie arbitralnych działań polskich władz, które sprzeciwiłyby się transakcji nie będąc w stanie wykazać zagrożeń bezpieczeństwa. Co więcej, sprzeciw wobec transakcji jest najdalej idącym krokiem. Na świecie powszechnie praktykowane są rozwiązania pośrednie – uzgodnienia z podmiotem objętym ochroną takich warunków transakcji, które nie narażałyby interesu publicznego.

Zakładając jednak, że zagraniczny właściciel miałby wszcząć arbitraż inwestycyjny, to w przypadku traktatu inwestycyjnego między Polską a USA art. XII ust. 3 stanowi wyraźną podstawę prawną dla podjęcia działań dla ochrony jej podstawowych interesów, w zakresie bezpieczeństwa. Państwo pozwane - Polska - dysponuje w tym zakresie szerokim marginesem oceny, jakie działania zalicza do takiej kategorii. W przypadku innych traktatów inwestycyjnych, które wprost nie zawierają podobnego wyjątku, państwo nadal może powołać się na konieczność na podstawie ogólnego prawa międzynarodowego.

W odniesieniu do traktatu inwestycyjnego z USA Polska zastrzegła prawo do prawo do ustanawiania lub utrzymywania ograniczonych wyjątków w odniesieniu do własności i prowadzeniu stacji nadawczych radiowych i stacji telewizyjnych. W przypadku objęcia ochroną spółek medialnych, rząd powinien odnośny środek notyfikować stronie amerykańskiej celem uniknięcia sporów w odniesieniu do przyszłych inwestycji.

Cześć komentatorów czerpie wreszcie wyraźną przyjemność ze snucia wizji ingerencji politycznej USA, podobnie jak miało to miejsce w przypadku procedowania lex TVN. Tutaj warto pamiętać o dwóch kwestiach. Politycznie, Stany Zjednoczone przechodziły przez trudne rozliczenia wykorzystywania mediów – przez podmioty prywatne czy Rosję – celem ingerencji w wyniki wyborów. Co ważniejsze ani obecna ani następna administracja USA nie podejmą pochopnych kroków, które uniemożliwią im dalszą ochronę własnego rynku medialnego przede wszystkim przed infiltracją przed chińskich inwestorów.