„Patrząc na to, jak rozwijamy się od ponad dekady, jesteśmy na etapie najbardziej dynamicznego wzrostu w historii naszej sieci. Już w przyszłym roku planujemy otworzyć ponad 50 klubów” – mówi Łukasz Dojka, Chairman of the Board Xtreme Fitness Gyms. Jak dodaje, obecna ekspansja to efekt strategicznego podejścia opartego na długofalowej współpracy z franczyzobiorcami i pełnym wsparciu na każdym etapie inwestycji. „Nasz model franczyzowy zapewnia szybki zwrot i stabilność, dzięki sprawdzonemu know how, na który składają się skuteczność operacyjna, mocna koncentracja na działaniach sprzedażowo-marketingowych i technologii oraz preferencyjne warunki finansowe” –zaznacza Dojka.

Fitness w Polsce: franczyzowy biznes przyszłości

Branża fitness w Polsce, wciąż daleka od nasycenia, cieszy się rosnącym zainteresowaniem i rozwija się w dynamicznym tempie. Według EuropeActive do końca dekady liczba użytkowników klubów fitness w Europie wzrośnie do 100 mln, co podkreśla przyszłościowy charakter tego sektora. W Polsce, gdzie penetracja rynku fitness wynosi obecnie 8–9 proc., możliwości wzrostu są ogromne – szczególnie w kontekście rosnącej świadomości zdrowotnej i popularności zdrowego stylu życia.

„Dążymy nie tylko do zwiększenia liczby klubów, ale też do realnego wpływu na zmianę nawyków Polaków” – podkreśla Łukasz Nowakowski, CFO Xtreme Fitness Gyms. Firma stawia na spełnianie rosnących oczekiwań klientów, równocześnie odpowiadając na wyzwania wynikające z niskiej penetracji rynku. „Polska ma potencjał, by podwoić liczbę obiektów fitness. Nasz model franczyzowy pozwala na szybki rozwój infrastruktury, odpowiadając na obecne zapotrzebowanie” – dodaje Nowakowski.

Model franczyzy Xtreme Fitness Gyms: mocna baza dla przyszłych franczyzobiorców

Xtreme Fitness Gyms oferuje przyszłym inwestorom kompleksowy pakiet wsparcia. Dzięki elastycznym warunkom finansowym i strategiom dostosowanym do lokalnych potrzeb otwieranie klubów w ramach sieci staje się dostępne już przy wkładzie własnym od 450 tys. zł.

„Naszym celem jest stworzenie modelu, który zapewnia stabilność finansową zarówno dla franczyzobiorców, jak i dla całej sieci” – mówi Łukasz Nowakowski. „Dlatego oferujemy dostęp do preferencyjnych warunków finansowania oraz specjalnie wynegocjowane stawki najmu i współpracę z dostawcami sprzętu. Dzięki tym narzędziom franczyzobiorcy mogą szybko uzyskać stabilność finansową, osiągając rentowność klubów już po trzech miesiącach” – wyjaśnia Nowakowski.

„W ciągu ostatnich 10 lat wypracowaliśmy model biznesowy, który nie tylko generuje zyski, ale też wspiera naszych partnerów w realizacji ich własnych celów biznesowych” – podkreśla Łukasz Dojka. Dzięki temu Xtreme Fitness Gyms stało się jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert franczyzowych w Polsce – jest to model, który nie tylko umożliwia szybkie wejście na rynek, ale także zapewnia stabilność finansową i przestrzeń do dalszego rozwoju.

Xtreme Fitness Gyms planuje do 2027 roku osiągnąć 227 lokalizacji w Polsce, kontynuując intensywny rozwój i wyznaczając nowe standardy w branży fitness.

Więcej informacji na temat współpracy franczyzowej z Xtreme Fitness Gyms można znaleźć na www.franczyzafitness.pl

