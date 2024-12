Nieterminowy lub całkowity brak regulowanych zobowiązań stanowi dziś jedno z poważniejszych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się również Samorządy. Brakujące pieniądze z różnego rodzaju nieuregulowanych opłat w budżetach gmin to duże ograniczenia. Mają mniej pieniędzy na rozwój, niezbędne wydatki i inwestycje. Dlatego warto zadbać o prewencję i wzmacniać pozytywne wzorce płatnicze wśród mieszkańców. Mobilizacja dłużników do spłaty długów nie musi być niczym skomplikowanym, wieloetapowym ani kosztownym. Proces ten mocno usprawnia współpraca z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor.

Niektóre samorządy już znalazły sposób na dłużników, winny należność nie kupi pralki na raty, telefonu w abonamencie, może też zapomnieć o kredycie. Argumenty te przekonują niepłacących. Już sama groźba dopisania osoby do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, do którego co 1,5 sekundy zaglądają banki, firmy pożyczkowe, telekomy, ubezpieczyciele i inni przedsiębiorcy powoduje, że 68 proc. dłużników mobilizuje się i spłaca zobowiązanie do 30 dni po otrzymaniu wezwania. Inna część zobowiązań wpisanych już do rejestru zostaje usuniętych w ciągu pierwszych czterech miesięcy ze względu na zablokowany dostęp do wielu usług.

Ruch wywołany wpisywaniem i usuwaniem dłużników przez wierzycieli z różnych sektorów gospodarki widać w rejestrze dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowej BIK. Łączne zaległe zobowiązania pozakredytowe i kredytowe Polaków w rok zwiększyły się o 2,9 mld zł i przekroczyły we wrześniu 86,5 mld zł. Obecnie, mimo że łączny dług osiągnął rekordową wartość, niesolidnych dłużników ubyło o niemalże 117 tys. osób. Jednak nadal ich liczba przytłacza. Kłopoty z regulowaniem płatności ma blisko 2,6 mln osób, czyli niespełna tyle, ilu łącznie jest mieszkańców Warszawy i Wrocławia.

W rezultacie średnie przeterminowane zobowiązanie jednej osoby z tytułu nieuregulowanego czynszu, alimentów, rat pożyczek, kredytów, opłat sądowych, kar za jazdę bez biletu i bieżących rachunków m.in. za telefon czy internet wzrosło o ponad 2,5 tys. zł do blisko 33,5 tys. zł. Oznacza to, że pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków, dodatkowo, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, 60 proc. osób zadłużonych uważa, że wzrost kosztów życia generuje zadłużenie i utrudnia jego spłatę. Warto więc przy nawet niskich kwotach reagować szybko i upominać się o należność.

Do rejestru dłużników można zostać wpisanym już po 30 dniach od upływu terminu płatności. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób prywatnych. Minimalna kwota długu wobec jednego wierzyciela w przypadku dłużnika będącego konsumentem wynosi 200 zł, a w przypadku przedsiębiorstw limit to 500 zł. Warto przy tym wiedzieć, że po całkowitej spłacie zobowiązania wierzyciel ma obowiązek usunąć negatywy wpis z Rejestru Dłużników i ostatecznie po długu nie pozostaje żaden ślad. Płatnik ma znów czystą kartę w BIG, dzięki czemu nie powinien napotkać przeszkód w swoich planach dotyczących zakupów ratalnych, kredytów czy innych długoterminowych umów.

Ciekawe wnioski niesie też raport z badania „Moralność finansowa Polaków”, gdzie ponad 75 proc. Polaków deklaruje, że spłaciłoby dług od razu po otrzymaniu informacji o wpisie do rejestru BIG. 17 proc. z nich uregulowałoby zadłużenie, gdyby wpis zaczął utrudniać im życie, bo nie pozwalał na zaciągnięcie kredytu, pożyczki czy też podpisanie umowy z operatorem. To tylko potwierdza, że wpis do bazy BIG InfoMonitor może być działaniem zarówno mobilizującym, jak i optymalnym kosztowo, co dla samorządów jest dziś szczególnie ważne.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą dodawać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor należności z tytułu użytkowania wieczystego, umów na świadczenie usług związanych z wywozem śmieci, umów na świadczenie dostaw wody i odprowadzania ścieków, przewozów osób i bagażu w komunikacji masowej, tytułów wykonawczych, umów najmu i dzierżawy czy innych umów cywilnoprawnych.

- Dzięki wymianie informacji samorządy mogą się nawzajem chronić i ostrzegać. Bazy danych gromadzące informacje o dłużnikach służą poprawie warunków związanych z płynnością finansową, wskazując zagrożenia. Korzystanie z nich nie jest elementem „donoszenia” na innych, tylko częścią czystego rachunku, zabezpieczenia swoich interesów i interesów tych, którzy płacą na czas. Jeśli już nabierzemy przekonania, że od leczenia tańsza i skuteczniejsza jest prewencja, należy się również zastanowić, jak weryfikować potencjalnych dostawców – kto powinien nam dostarczać informacji, aby były one możliwie jak najbardziej pełne i wiarygodne. Przed wyborem „dostawcy” informacji, należy wziąć pod uwagę chociażby wielkość bazy, do której będziemy mieć dostęp, liczbę zapytań, która trafia do tej bazy i ilość źródeł informacji. Wielkość bazy to nie tylko skuteczność w trafianiu, czy podmiot jest w bazie danego biura, ale przede wszystkim zaufanie klientów danego biura w powierzeniu mu swoich spraw do odzyskania. Liczba zapytań również świadczy o zaufaniu, pokazuje bowiem, że przekazywane informacje są rzetelne i aktualne – wyjaśnia Anna Romanek, ekspertka BIG InfoMonitor.

Wraz z inflacją drożeje odzyskiwanie długów, ale nie wezwanie do zapłaty w BIG InfoMonitor

Windykacja sądowa jest nieopłacalna, bo koszty zastępstwa sądowego rosną, a komornik za ustalenie majątku i adresu dłużnika pobiera dodatkowe opłaty bez względu na to, czy uda się odzyskać pieniądze, czy nie. Zarządcom pozostają usługi zewnętrznej firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, która w ich imieniu uruchomi działania na drodze sądowej. To drugie rozwiązanie jest jednak bardziej czasochłonne i kosztochłonne. Dlatego zarządcę, wspólnotę czy spółdzielnię może wesprzeć w tym zadaniu BIG InfoMonitor, który już dziś wysyła w imieniu zainteresowanych klientów tysiące wezwań do zapłaty miesięcznie, co często skutkuje spłatą zaległości. Informuje także, jakie są konsekwencje niepłacenia. Dzięki BIG InfoMonitor koszty wysyłki korespondencji mogą być znacznie niższe, niż gdy realizuje się ją samodzielnie.

Jak wynika z analiz BIG InfoMonitor, pierwsze wezwanie do zapłaty, o ile jest wysłane szybko, skłania do działania nawet 68 proc. dłużników. Dlatego ważne jest, aby o zaległą płatność upomnieć się jak najszybciej. Reagowanie dopiero wtedy, gdy odbiorcy usług uzbiera się kilka tysięcy złotych zaległości, może skutecznie utrudnić odzyskanie należności.

Dlatego jednostki samorządu terytorialnego, próbując odzyskać miliony złotych np. zaległych czynszów i opłat za wynajem lokali czy kar za jazdę bez ważnego biletu coraz częściej wysyłają pisma ostrzegawcze sygnowane znakiem BIG InfoMonitor. Jeśli to nie pomaga, osoby uporczywie niepłacące, wpisują do rejestru.

Nie zapłacisz, nie kupisz pralki na raty – to hasło mobilizuje

- Jeśli ktoś nie zapłaci za prąd, dostawca go odetnie. Niezapłacone w terminie podatki – to też dość dotkliwe sankcje, nie mówiąc już o niespłacanych kredytach, o które natychmiast upomni się bank. Niestety, wielu mieszkańcom wydaje się, że niezapłacenie czynszu nie rodzi żadnych nieprzyjemnych skutków. Takie myślenie zmienia się dopiero wtedy, kiedy dłużnik trafia do rejestru – zaznacza Anna Romanek, ekspertka Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. - Osoby zgłoszone do rejestru prowadzonego przez nasze biuro mogą mieć kłopoty z wzięciem kredytu, pożyczki, zawarciem umowy z dostawcą internetu czy operatorem telefonii komórkowej. Również zakupy na raty sprzętu AGD lub RTV mogą być utrudnione. Ta świadomość działa mobilizująco na dłużników i dzięki temu wiele podmiotów odzyskuje należności – dodaje.

Wzmacniaj pozytywne wzorce płatnicze wśród mieszkańców

Aby ograniczyć ryzyko występowania, a następnie narastania zadłużeń – już od początku warto postawić na prewencję, czyli na jasny przekaz dotyczący wzajemnych oczekiwań i odpowiedzialności. Przede wszystkim, jeśli chcemy aby kultura płatnicza się utrwalała, warto zacząć od podkreślania wagi pozytywnych postaw i ich gratyfikowania. Prostym i efektywnym wsparciem będzie wpis informacji o terminowych płatnościach do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dzięki temu będą oni budować swoją pozytywną historię płatniczą, która wpływa na ocenę ich wiarygodności na rynku i może być brana pod uwagę np. przy udzielaniu pożyczki, kredytu, leasingu, czy przy zakupie abonamentu telefonicznego.

Z kolei tych, którzy nie płacą, należy informować o konsekwencjach, jakie czekają osoby niewywiązujące się z zobowiązań. Wszystkie takie komunikaty warto zawrzeć w korespondencji z mieszkańcami, na rachunkach, ale również ulotkach, plakatach na terenie nieruchomości czy też filmach w środkach transportu miejskiego.

