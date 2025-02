Jak się wygrywa prowadzony od dziewięciu lat ranking, który porównał poziom satysfakcji klientów detalicznych dziesięciu banków w Polsce?

Wojciech Olearnik: Przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu partnerów franczyzowych i ich zespołów pracujących już w 107 placówkach w całej Polsce. W rankingu ARC Rynek i Opinia1) zostaliśmy najlepszym bankiem, a do tego uzyskaliśmy najwyższy wzrost poziomu zadowolenia klientów rok do roku. Na ranking składają się oceny oferty, wsparcia, opłat, kanałów zdalnych oraz jakości kontaktu w placówce bankowej. Zadowolenie z wizyty w placówce mamy na najwyższym poziomie spośród banków. By uzyskać taki rezultat, zapewniliśmy franczyzobiorcom konkurencyjną ofertę produktów, skuteczny marketing i zaawansowane narzędzia cyfrowe wspierające doradców. Dyrektorzy regionów organizują regularnie szkolenia i służą swoim doświadczeniem każdego dnia.

Co jest najlepsze w ofercie VeloBanku według klientów?

Odpowiem ich głosami, dzięki którym nasze produkty znajdują się w TOP3 badania ARC. Zyskaliśmy pierwszą pozycję w ocenie karty kredytowej oraz karty płatniczej dodawanej do naszego ROR. Bardzo wysoko plasują się też produkty oszczędnościowe, konto i lokata. Codzienne bankowanie ułatwia klientom nasza wielofunkcyjna aplikacja mobilna z programem lojalnościowym VeloKorzyści. Każdy, kto odwiedzi nasz oddział, otrzymuje dokładne informacje, jak wejść do programu i korzystać z usług VeloBanku, by zyskiwać. Systematycznie wprowadzamy dla nich nowe produkty – np. możliwość korzystania z Pakietu Medycznego od Allianz Partners, dzięki czemu nasi klienci mogą omijać długie kolejki do lekarzy.

Co zyskuje franczyzobiorca VeloBanku?

Nie stawiamy ograniczeń co do miejsca otwarcia kolejnej placówki. Zapraszamy franczyzobiorców do miast wojewódzkich, powiatowych i wszędzie tam gdzie jest potencjał dla nowoczesnego banku. Oprócz dynamicznej marki finansowej z najwyższym w Polsce poziomem satysfakcji klientów detalicznych, franczyzobiorca dostaje pakiet szkoleń, onboarding, bieżące wsparcie banku ze szczególną rolą dyrektorów regionalnych, oraz docenianą przez klientów szeroką ofertę produktową, dzięki którym może rozwijać nasz wspólny biznes. Co ważne, niezależnie od miejsca finalizacji sprzedaży, franczyzobiorca zawsze zyskuje, gdy to właśnie w jego placówce, dzięki jego działaniom, klient rozpoczął kontakt z bankiem – mamy szerokie spektrum procesów omnikanałowych. Angażujące kampanie marketingowe i dynamicznie rosnąca sieć, wspierają ogólny odbiór marki w oczach konsumentów, którzy tak wysoko oceniają VeloBank. Dodatkowo warto podkreślić zaawansowane narzędzia IT wykorzystujące sztuczną inteligencję, które ułatwiają codzienną pracę placówek. Jesteśmy bankiem, dla którego „pracują” chatboty z GenAI – odpowiadają na pytania klientów, np. o kredyt hipoteczny. Przygotowujemy też service bota ułatwiającego sprzedaż pożyczki gotówkowej, który jest obecnie w fazie testów.

Co zrobicie, by w 2025 roku utrzymać pozycję lidera rankingu satysfakcji?

Na pewno nadal będziemy udoskonalać nasze produkty oraz rozwijać sieć sprzedaży. Kolejne 50 placówek da nam w sumie ok. 230 punktów, patrząc na całą sieć stacjonarną banku. Ważna jest dla nas informacja zwrotna partnerów franczyzowych. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Ich pomysły pozwalają nieustannie podnosić standardy obsługi, które, jak pokazują rankingi, przyciągają klientów do VeloBanku.

1) Metodologia: badanie zrealizowano na grupie klientów w wieku od 18 do 75 lat, którzy posiadali konto w określonym banku. Metoda: wywiady internetowe CAWI z wykorzystaniem panelu internautów ARC – ePanel. Grupa łączna: N=2443. Grupa dla VeloBank N=172. Termin badania: listopad-grudzień 2024 r.

Nota prawna:

Ranking „Bank doceniony przez klientów” organizowany jest przez ARC Rynek i Opinia, źródło: arc.com.pl. Ranking opublikowany w styczniu 2025 r.

VeloKorzyści to program lojalnościowy dostępny w aplikacji mobilnej VeloBanku. Aby przystąpić do programu, musisz posiadać aktywny dostęp do bankowości mobilnej, zaakceptować regulamin VeloKorzyści i udzielić wymaganych zgód marketingowych. Program ma charakter edycyjny. Szczegóły programu dostępne są w regulaminie danej edycji.

Do Pakietu Medycznego możesz przystąpić bez programu VeloKorzyści w standardowej ofercie VeloBanku, ale możesz też obniżyć ten koszt przystępując do VeloKorzyści. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki są wówczas uzależnione od wybranego wariantu ubezpieczenia i osiągniętego poziomu w VeloKorzyściach.

Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia – w dokumencie znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Regulaminy programu VeloKorzyści i poszczególnych jego edycji, OWU oraz pozostałe dokumenty dostępne są w bankowości mobilnej i na www.velobank.pl

Materiał Partnera