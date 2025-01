Materiał Partnera: VeloBank

Zaprojektowana w duchu mobile first aplikacja VeloBanku nie ogranicza się tylko do zarządzania finansami. Długa lista dodatkowych funkcjonalności czyni z niej użyteczne i podręczne rozwiązanie, które może zastąpić nawet kilka innych aplikacji w trakcie podróży na ferie zimowe.

Kantor czynny całą dobę

W drodze do zagranicznych ośrodków narciarskich przyda nam się obca waluta. By ją wymienić, klienci VeloBanku mogą w swojej aplikacji mobilnej skorzystać z VeloKantoru. Aktualnie jest tam dostępnych 8 popularnych walut – EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK. Już wkrótce dołączą do tej grupy węgierskie forinty (HUF) oraz japońskie jeny (JPY). Co ważne, posiadacze kont walutowych mogą korzystać wygodnie z karty wielowalutowej, ponieważ ona sama rozpozna transakcję w walucie obcej i wybierze odpowiedni rachunek do obciążenia.

- W drodze na zagraniczne wyciągi narciarskie klienci VeloBanku nie muszą przejmować się takimi drobiazgami jak wymiana walut. Nasza appka ułatwia nie tylko codzienne bankowanie, ale również te bliższe lub dalsze podróże planowane m.in. w zbliżającym się okresie ferii zimowych. VeloKantor zapewnia klientom błyskawiczny i wygodny dostęp do najpopularniejszych walut. Oferuje konkurencyjne kursy, a nawet umożliwia włączenie powiadomienia o oczekiwanym kursie i to wszystko oszczędzając nasz czas, tak potrzebny podczas ferii – wskazuje Marta Dałkiewicz, Dyrektorka Departamentu Bankowości Elektronicznej z VeloBanku.

Aplikacja niczym szwajcarski scyzoryk

Nim ruszymy na górskie szlaki, warto pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia. Polisa turystyczna Bezpieczna Wyprawa dostępna w VeloBanku to możliwość skorzystania z jednego z gotowych pakietów lub opcja dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb. Klienci mogą również objąć polisą koszty anulowania wyjazdu oraz leczenia chorób przewlekłych za granicą.

Aplikacja pozwala również, bez wychodzenia z samochodu, uregulować należność za przejazd płatnymi odcinkami dróg w Polsce, Czechach, Słowenii, na Słowacji, Węgrzech lub w Szwajcarii. Kierowcy docenią możliwość płacenia za parkowanie w płatnych strefach w największych miastach w Polsce, a osoby wybierające komunikację miejską - wygodnie zakupią bilety bezpośrednio w aplikacji.

Zbieraj punkty i zyskuj w VeloKorzyściach

VeloBank systematycznie rozwija swoją aplikację, a klientów docenia w programie lojalnościowym VeloKorzyści. Tylko kilka kliknięć oraz wyrażenie zgód marketingowych wystarczy, by zacząć zbierać punkty, które otrzymuje się za posiadane produkty, aktywne korzystanie z usług dostępnych w banku i regularne używanie aplikacji. Sumowane w każdym miesiącu punkty pozwalają na korzystanie z benefitów przypisanych do określonego poziomu VeloKorzyści. Klienci mogą liczyć na rabaty u partnerów VeloBanku, mają też dostęp do atrakcyjnej oferty Pakietu Medycznego od Allianz Partners dla siebie lub rodziny. Najbardziej aktywni klienci plasując się na najwyższym poziomie programu skorzystają z Pakietu Medycznego w wersji indywidualnej za darmo.

Osoby, które w trakcie wyjazdów skorzystają z takich usług jak: zakup biletów miejskich, parkingów, autostrad i E-Winiet, zyskają w VeloKorzyściach dodatkowe punkty, a jeśli do tego znajdą się przynajmniej na 2 poziomie programu, mogą liczyć również na cashback. Środki można wymienić na vouchery do wykorzystania na platformie zakupowej partnera VeloBanku tj. VeloMarket.pl. Na wszystkich uczestników programu czeka też zniżka na OC i AC w Link4, nawet do 20%.

- Podczas ferii zimowych można wypoczywać i zyskiwać z VeloBankiem. Uruchomiony jesienią program VeloKorzyści premiuje klientów, którzy korzystają aktywnie z naszej oferty. Nawet takie drobne czynności jak transakcja kartą lub zakup E-Winiety przekładają się na zdobywanie punktów, a te na liczne bonusy dostępne w programie – zaznacza Marta Dałkiewicz, Dyrektorka Departamentu Bankowości Elektronicznej z VeloBanku.

Nota prawna: VeloKorzyści to program lojalnościowy dostępny w aplikacji mobilnej VeloBanku. Aby przystąpić do programu musisz posiadać aktywny dostęp do bankowości mobilnej, zaakceptować regulamin VeloKorzyści i udzielić wymaganych zgód marketingowych. Program ma charakter edycyjny. Szczegóły programu, w tym warunki przystąpienia, punktowane aktywności i katalog dostępnych korzyści oraz zasady na jakich możesz z nich skorzystać dostępne są w Regulaminie danej edycji. Regulaminy programu VeloKorzyści i poszczególnych jego edycji dostępne w bankowości mobilnej i na www.velobank.pl/velokorzysci. W ramach programu naliczamy punkty w okresach miesięcznych za aktywne bankowanie. Liczba zdobytych w danym miesiącu punktów decyduje o poziomie VeloKorzyści w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki uzależnione są od wybranego wariantu ubezpieczenia i osiągniętego poziomu w programie. Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia - w dokumentach znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Z VeloKorzyściami możesz ubezpieczyć ze zniżką aż 3 samochody w każdym roku kalendarzowym, które aktualnie nie posiadają ubezpieczenia w LINK4.

Z usługi wielowalutowej możesz skorzystać, jeżeli posiadasz u nas konto osobiste oraz konto walutowe. Kartę debetową możesz podłączyć tylko do jednego rachunku walutowego. Konto osobiste w PLN powiązane jest z kartą debetową na stałe.

Ofertę kantoru walutowego udostępniamy dla Ciebie, jeśli posiadasz u nas konto osobiste w złotych oraz konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Warunki działania kantoru oraz szczegółowe informacje o jego funkcjonalnościach znajdziesz w komunikacie oraz regulaminie kantoru walutowego.

Z usług związanych z transportem w aplikacji VeloBank skorzystasz pod warunkiem ich aktywacji oraz zapewnienia środków na rachunku. Usługę biletów i parkingów dostarcza MoBilet, a usługę autostrad i E-Winiet dostarcza Autopay.

Regulaminy programu VeloKorzyści i poszczególnych jego edycji, OWU, komunikat oraz regulamin kantoru walutowego, a także lista miast, w których można skorzystać z usługi zakupu biletu i opłaty za parking, lista autostrad oraz dróg z dostępnymi e-winietami do zakupu dostępne są na velobank.pl.

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na velobank.pl/slownik. Produkty i program VeloKorzyści oferuje VeloBank S.A.

Materiał Partnera: VeloBank