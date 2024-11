VeloBank łączy technologiczne zaawansowanie z partnerskim podejściem. Rozumiemy, że placówka banku to przede wszystkim lokalny biznes, który ma zrealizować cele swojego właściciela. Dlatego nasza oferta, ze względu na szeroki zakres i innowacyjność, zainteresuje szczególnie osoby oczekujące nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi, w tym także posprzedażowej. Partnerom oferujemy szkolenia i warsztaty prowadzone przez zewnętrznych specjalistów. Służą one nie tylko rozwojowi umiejętności menedżerskich, ale dają niezbędną wiedzę do zarządzania biznesem.

Utrzymujemy stały kontakt z właścicielami naszych placówek franczyzowych i regularnie otrzymujemy od nich cenne informacje, które pomagają nam udoskonalać ofertę. Regionalni dyrektorzy systematycznie spotykają się z partnerami, aby wspierać ich w codziennej działalności.

Nasze rozwiązania wykorzystują najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i analiza danych, aby dostarczać spersonalizowane oferty i rekomendacje. VeloBank jako jeden z pierwszych banków w Polsce zintegrował aplikację mObywatel z procesami biznesowymi banku, pozwalając klientom doświadczyć nowego poziomu obsługi w kwestii potwierdzania tożsamości. Także w oddziale – co przyspiesza procedurę np. otwarcia konta osobistego.

Integracja procesów franczyzowych z głównymi procesami bankowymi pozwala na znaczącą optymalizację operacyjną. Ujednolicone procedury i standardy, np. w omnikanałowości, umożliwiają franczyzobiorcom efektywniejsze zarządzanie swoimi placówkami, co oszczędza czas. To dzięki zautomatyzowaniu m. in. obsługi klienta czy zarządzania dokumentacją i wyeliminowania wydruków – jest szybciej i bezbłędnie.

Bank regularnie organizuje szkolenia i oferuje doradztwo dla franczyzobiorców, co pozwala na podnoszenie kwalifikacji pracowników i lepsze zarządzanie placówką. Franczyzobiorcy chwalą silną i rozpoznawalną markę, która zwraca uwagę klientów. VeloBank zapewnia także wsparcie m.in. poprzez zintegrowane kampanie promocyjne. Reklamy przyciągają i sprawiają, że klienci rozpoznają nasze placówki w swoich rodzinnych miastach. Dodatkowo stała i regularna obecność w mediach społecznościowych pozwala budować relację i szybko reagować na ich lokalne potrzeby.

Chętnie nawiązujemy współpracę z partnerami, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i są gotowi wziąć odpowiedzialność za rozwój biznesu oraz zarządzanie zespołem. Aby dołączyć do VeloBanku, wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie internetowej banku lub odwiedzić najbliższą placówkę.

