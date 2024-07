Wendy’s kontynuuje międzynarodową ekspansję i ogłasza plany wejścia na nowe rynki europejskie. Firma podpisała dwie umowy z franczyzobiorcami na utworzenie setek restauracji w Irlandii i Rumunii w ciągu najbliższych dziesięciu lat. To debiut marki Wendy’s w obu krajach, a pierwsze restauracje mają tam zostać otwarte w 2025 roku. Spółka aktywnie poszukuje też franczyzobiorców, planując rozszerzyć sieć restauracji na innych rynkach w Europie, m.in. w Polsce i Czechach.

Kandydaci powinni wykazać się bogatym doświadczeniem operacyjnym, znajomością lokalnego rynku oraz udokumentowaną historią dynamicznego rozwoju.

Nowe kultowe burgery sieci Wendy’s

Wendy’s słynie głównie z hamburgerów, ale oferta lokali jest znacznie szersza. W ponad 30 krajach świata działa ponad 7,1 tys. placówek tej sieci, a marka konsekwentnie realizuje ambitne plany coraz szybszego wzrostu i ekspansji międzynarodowej.

W 2021 roku sieć Wendy’s ponownie weszła do Wielkiej Brytanii, tworząc bazę do przyszłej ekspansji w Europie. Spółka przewiduje, że do końca roku liczba restauracji w jej brytyjskiej sieci wzrośnie aż do 50, a w planach ma już też dalszą rozbudowę do 400 lokali. Wendy’s wspólnie z franczyzobiorcami cały czas zwiększa aktywność na rynku brytyjskim – także na północy kraju, gdzie latem otwiera restaurację w Liverpoolu. Aby móc rozwijać się w całej Europie, spółka zainwestowała też znaczne środki m.in. w sprawny łańcuch dostaw, regionalne zespoły operacyjne oraz współpracę z najlepszymi agencjami marketingowymi i kreatywnymi. - Chcemy stać się marką o coraz większym znaczeniu globalnym, dlatego kraje europejskie są priorytetowymi, strategicznymi rynkami wzrostu i pomogą nam rozszerzać obecność Wendy's na arenie międzynarodowej. Aby przyspieszyć ten proces, koncentrujemy się na budowaniu relacji z franczyzobiorcami, którzy podzielają nasze ambicje i chcą budować zasięg restauracji Wendy's na całym kontynencie" - mówi E.J. Wunsch, prezes zarządu Wendy’s.