Artykuł sponsorowany na zlecenie McDonald’s Polska

Kim są franczyzobiorcy McDonald’s?

Marek Mikusek: Franczyza McDonald’s to biznes dla ambitnych. Od kandydatów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w codziennym funkcjonowaniu restauracji i otwartości na rozwój. Poszerzając grono franczyzobiorców, stawiamy szereg wymogów formalnych i finansowych, ale równie ważne jest dopasowanie kandydata do naszego profilu. Zakłada on zrozumienie wagi doświadczenia zarówno gości, jak i pracowników, świadomość wpływu tych elementów na biznes. Wzorcowy franczyzobiorca musi mieć w sobie także gen przedsiębiorczości, czyli odwagę do podejmowania decyzji i działania w zmieniających się, konkurencyjnych i czasami trudnych warunkach, które są charakterystyczne dla branży gastronomicznej. To nie jest działalność dla biernych inwestorów.

Tym, którzy są gotowi na inwestycję, oferujemy szereg szkoleń, procedur i rozwiązań, które pomagają rozwijać działalność franczyzową z sukcesem. Budujemy partnerskie relacje, oparte na zaufaniu. Wiążemy się z franczyzo- biorcami na wiele lat, więc nam również zależy na dobrych wynikach i satysfakcji drugiej strony z tej współpracy. Wspieramy franczyzobiorców na co dzień i w trudnych sytuacjach. Przykładem może być czas pandemii – byliśmy wtedy razem i razem utrzymaliśmy pozycję lidera rynku. Każde wyzwanie które się pojawia, wspólnie traktujemy jako okazję do rozwoju biznesu.

Co stanowi o sile McDonald’s?

To sprawdzona formuła modelu franczyzowego McDonald’s, która przynosi korzyści obu stronom. Franczyzobiorcy zyskują możliwość prowadzenia restauracji pod szyldem znanej, globalnej marki, mają dostęp do sprawdzonych procedur operacyjnych, wieloletniego know-how, a także zaufanych dostawców i stałego wsparcia ekspertów z Centrum Serwisowego. Z kolei dla McDonald’s franczyza oznacza efektywny sposób zwiększania skali działalności i możliwość koncentracji na strategicznym zarządzaniu rozwojem. Wspieramy franczyzobiorców w rozwoju własnym i zespołów, bo jesteśmy biznesem opartym na ludziach. To dzięki ludziom – w tym pracownikom restauracji i franczyzobiorcom – zapewniamy powtarzalne, pozytywne doświadczenia gościom McDonald’s w całej Polsce i dalej się rozwijamy. Dzięki tym doświadczeniom nasi Goście do nas wracają, dla nas stanowi to powód do satysfakcji.

To biznes na lata?

Franczyza McDonald’s to zdecydowanie życiowy projekt, w którym franczyzobiorca łączy cele zawodowe i osobiste. Umowa na prowadzenie restauracji jest podpisywana z reguły na 20 lat. Istnieje możliwość zawarcia umowy na każdą prowadzoną restaurację na kolejny okres lub przeprowadzenia procesu przekazania restauracji jednemu ze swoich dzieci, w ramach programu „następne pokolenie”. Nie jest to więc biznes „na chwilę” i bardzo często jest to biznes rodzinny. To propozycja dla osób, które chcą na długo związać się z marką i mają wizję na swój zawodowy rozwój.

McDonald’s ma ambitny plan na dalszy dynamiczny rozwój w Polsce. Jednym z filarów strategii marki na najbliższe lata jest otwieranie nowych restauracji razem z obecnymi franczyzo- biorcami, jak i nowymi, którzy dopiero dołączą do tego grona.

Więcej informacji o franczyzie i procesie rekrutacji można znaleźć na stronie www.mcdonalds.pl/franczyza

