Podcast „Twój Biznes”: Polski rynek akcji – optymistyczne prognozy na 2025 rok

· Orlen zatrzymuje inwestycję Olefiny III

Nowe władze Orlenu zdecydowały o wstrzymaniu flagowej inwestycji z powodu jej rosnących kosztów i problemów infrastrukturalnych. Projekt ma zostać zastąpiony przez „Nową Chemię”, która będzie realizowana do 2030 roku. Decyzja wywołała kontrowersje i krytykę byłego prezesa Daniela Obajtka.

· Polski rynek akcji z potencjałem

Analitycy przewidują optymistyczny rok 2025 dla polskich akcji. Indeks WIG ma osiągnąć 100,5 tys. punktów, co oznacza wzrost o 22%. Sektory z największym potencjałem to banki, odzież i IT. Możliwe są jednak korekty w pierwszej połowie roku.

· Nowy pakiet sankcji na Rosję

UE i G7 zatwierdziły 15. pakiet sankcji, który ma uderzyć w eksport ropy i firmy wspierające rosyjską agresję. Restrykcje obejmują także chińskie firmy dostarczające komponenty do dronów wykorzystywanych na Ukrainie. Polska zapowiada dalsze naciski na zaostrzenie sankcji.