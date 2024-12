Kanclerz Niemiec chce rozmawiać z Putinem. Ale nie ma złudzeń

Kanclerz Scholz nie ma złudzeń

Dlatego Scholz jest gotowy na dalsze negocjacje z Putinem, choć nie ma złudzeń co do możliwego sukcesu takiej rozmowy.

- To musi zostać zrobione i zrobię to ponownie. Ale nie mam co do tego złudzeń – powiedział szef niemieckiego rządu

Scholz zadzwonił do Putina z własnej inicjatywy 15 listopada, po raz pierwszy od grudnia 2022 r. Jednocześnie próbował to zrobić kilka tygodni wcześniej, ale Kreml odrzucił ofertę. Listopadowa rozmowa trwała godzinę, a relację z niej Scholz zdał m.in. Wołodymyrowi Zełenskiemu i Donaldowi Tuskowi.

Do rozmowy, która w końcu odbyła się w połowie listopada, kanclerz Scholz przygotowywał się długo – od początku października. O swoich zamiarach poinformował Bundestag w połowie miesiąca, zastrzegając, że "żadna decyzja nie zostanie podjęta bez udziału Ukrainy lub innych zachodnich sojuszników".

„Oprócz wyraźnego wsparcia Ukrainy musimy także zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy zapewnić, że ta wojna nie będzie trwała wiecznie” – stwierdził wówczas Scholz w oświadczeniu rządu, skierowanym do Bundestagu.