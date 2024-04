Kto znajdzie się na listach wyborczych Trzeciej Drogi w wyborach do PE? Pewne jedno nazwisko

- Proszę pozwolić że ze wszystkimi innymi personaliami poczekamy do jutra — uciął temat dodając, że rozmowy o personaliach nie powinny przesłonić istoty wyborów do Parlamentu Europejskiego.



- To będą najważniejsze wybory do PE odkąd wstąpiliśmy do UE — podkreślił Hołownia, który potwierdził jedynie, że w wyborach do PE, jako lider listy, wystartuje wiceprzewodniczący Polski 2050, Michał Kobosko. - To nasz najlepszy znawca polityki europejskiej, mocno wpisany w sojusz Renew Europe (frakcja w PE, do której należy Polska 2050, PSL należy wraz z KO do frakcji Europejskiej Partii Ludowej).

Dopytywany o której Trzecia Droga zaprezentuje listy wyborcze we wtorek, Hołownia odparł, że stanie się to „o 9 albo o 9:30”.

Jak dotąd pełne listy w wyborach do PE przedstawiła Koalicja Obywatelska. Lewica zaprezentowała swoje „jedynki”, natomiast PiS nie przedstawił jeszcze finalnego kształtu swoich list.