Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Musijenko nie wykluczył zaś ataku Rosjan na obwód charkowski. – W [rosyjskim — red.] obwodzie biełgorodzkim przygotowania trwają też na kierunku kupiańskim, trwają przygotowania na Ługańszczyźnie. Widać, że wróg demonstruje zamiar, by — prawdopodobnie — od strony obwodu biełgorodzkiego przeprowadzić uderzenie na szeroką skalę – mówił Musijenko w ukraińskich mediach. Przekonywał, że ukraińscy żołnierze są przygotowani również do takiego rozwoju sytuacji.

Jedni ukraińscy komentatorzy uważają, że bombardując Charków i niszcząc tamtejszą infrastrukturę krytyczną Moskwa chce zmusić mieszkańców do ucieczki. Drudzy, że miasto po masowym bombardowaniu może paść ofiarą agresji rosyjskich sił, tak jak zniszczony Mariupol.

Możliwość rosyjskiego ataku z północy zmusza Ukraińców do ciągłego wzmocnienia granicy z Rosją, utworzenia pól minowych i trwałej obecności tam jednostek wojskowych. Ale do ataku może dojść nie tylko od strony Rosji.

Czy Łukaszenko po raz kolejny przepuści Rosjan? Ukraina buduje linię obrony

Ukraińcy od dwóch lat kopią rowy przeciwczołgowe i budują fortyfikacje obronne na granicy z Białorusią. Już dawno pojawiły się tam m.in. „zęby smoka”, wysadzono mosty, zniszczono koleje i zaminowano drogi.

Wszystko po to, by po raz kolejny nie dać się zaskoczyć w razie rosyjskiego ataku. A tak właśnie było w lutym 2022 roku, gdy władze w Kijowie do ostatniego momentu były przekonane, że Rosjanie nie uderzą z terytorium Białorusi. Aleksander Łukaszenko wielokrotnie zapewniał, że od strony Białorusi granicę mogą przekroczyć jedynie „traktory”, mając na myśli eksport białoruskich maszyn rolniczych nad Dniepr. Dzisiaj w Kijowie białoruskiemu dyktatorowi już nie wierzą.