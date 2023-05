Światowy Dzień Środowiska już wkrótce! Jaki temat przyświeca nam w tym roku?

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Odpady z tworzyw sztucznych są już wszędzie: w wodzie, którą pijemy, w powietrzu które wdychamy, i w rezultacie – w nas samych. Mikroplastik – małe cząsteczki plastiku o średnicy do 5 mm – przedostaje się do żywności, wody i powietrza. Szacuje się, że każdy człowiek konsumuje ponad 50 000 cząstek plastiku rocznie, a nawet znacznie więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę ich wdychanie. Czas podjąć działania, które przyniosą systemowe zmiany w tym obszarze. Wiele możliwych rozwiązań jest w naszym zasięgu.

Jak co roku, 5 czerwca UNEP/GRID-Warszawa zaprasza do wspólnych obchodów Światowego Dnia Środowiska (World Environment Day, WED). Jest to data, która przypomina nam o związkach ludzi z naturą i związanych z tym wyzwaniach. W tym roku, jeszcze mocniej niż zwykle, zaakcentujemy problem zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Kampania społeczna zorganizowana z tej okazji na świecie będzie przebiegać pod hasłem "Solutions to Plastic Pollution".

Tegoroczne święto będzie również wyjątkowe z tego powodu, że tradycja jego obchodów dobiega właśnie połowy wieku. Cykliczne obchody Światowego Dnia Środowiska zostały zainicjowane równo 50 lat temu przez ONZ dla upamiętnienia utworzenia Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Jakie wyzwania przed nami stoją?

Kryzys wywołany przez zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi uświadamia nam, że jako ludzie, nie żyjemy i nie działamy w izolacji od naszej planety. Dziś już rozumiemy, że produkt naszej inwencji – tworzywa sztuczne, chociaż są stworzone przez nas, nie należą tak jak my do świata natury. Teraz, kiedy już poznaliśmy mechanizmy i skutki wprowadzenia ich do środowiska, musimy opracować sposoby na to, by zachowując korzyści z tworzyw sztucznych, nie szkodzić planecie i nam samym.