Poznaliśmy zwycięzców Young Design 2024! Już można zobaczyć ich projekty!

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – STYPENDIUM IM. PROF. WANDY TELAKOWSKIEJ W WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ, UFUNDOWANE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OTRZYMAŁA KAROLINA SZPAKOWSKA, AUTORKA PROJEKTU „GELANTERIA”:

Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pokazała niezwykły projekt biodegradowalnych akcesoriów do butiku odzieżowego, stworzonych z bioplastiku. Komplet składa się z wizytówek i metek, instalacji na okno wystawowe oraz kompletu kopertówek. Projekt ma na celu zaprezentować możliwości tworzywa, jakim jest bioplastik i pokazać, że nie musi to być substytut tanich sztucznych materiałów jednorazowego użytku, podnosząc jego rangę do kategorii produktu luksusowego. Innowacyjne tworzywo powstało w efekcie wielu prób i testów przeprowadzonych na recepturach, w których skład wchodziły: żelatyna, tapioka, pektyna, gliceryna oraz woda. Projekt jest próbą nawiązania dialogu między markami premium a produktami fast fashion, które są wyrzucane po kilku użyciach.

NAGRODĘ SPECJALNĄ POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ, W WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ, OTRZYMAŁA OLIWIA LEDŹIŃSKA ZA PROJEKT „NOWO NOWO":

Projekt Oliwii Ledzińskiej, absolwentki poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego to wspaniałe lampy, będące odpowiedzią na zjawisko nadmiernego konsumpcjonizmu, oferujące alternatywny model zrównoważonego użytkowania zasobów. Dzięki zastosowaniu specjalnego ekologicznego spoiwa, produkt ten przekształca niechciane organiczne odpady, takie jak bawełna czy drewno, nadając im nowe życie. Wyróżniającą cechą lamp jest możliwość wymiany ich części zewnętrznych w trakcie użytkowania, zachowując jednocześnie niezmienny elektryczny rdzeń. Biodegradowalne elementy mogą powrócić do cyklu produkcyjnego lub zostać odpowiednio zutylizowane, podczas gdy komponenty elektryczne pozostają zachowane.

NAGRODĘ SPECJALNĄ POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., W WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ, OTRZYMAŁ MARIUSZ ŚMIETANA ZA PROJEKT „ŁĄCZĄC SIŁY ZE SŁOŃCEM. WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W CELU POPRAWY DOBROSTANU CZŁOWIEKA I PLANETY”:

Pana Mariusza Śmietanę do stworzenia projektu zainspirowała rola Słońca w życiu człowieka, jego światło i ciepło, które ma nie tylko znaczenie biologiczne, ale także wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Powstał innowacyjny system pozwalający na koncentrację światła słonecznego za pomocą soczewek Fresnela oraz kolimatorów umiejscowionych na śledzącym słońce heliostacie. Następnie przy użyciu światłowodów zebrane światło transportowane jest do pomieszczeń pozbawionych dostępu do promieni słonecznych. Prosta i niezależna konstrukcja pozwala na powszechną dostępność systemu, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Rozwiązanie otwiera drogę do lepszego wykorzystania energii słonecznej i tym samym poprawia jakość życia. Mariusz Śmietana jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.