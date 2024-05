Pasjonaci marketingu internetowego po raz 22 spotkają się w Krakowie

Wyjątkowe Call4Papers

Podczas tej edycji ponownie odbywa się Call4Papers. Jest to niestandardowy sposób wyboru prelegentów – chętni do wystąpienia na imprezie przesyłają tematy wraz z opisami, a organizator publikuje w głosowaniu tylko te informacje. Głosujący nie znają nazwisk występujących, którzy stoją za wybranymi tematami. W ten sposób nowe twarze mają szansę na pokazanie się na scenie.

Zwycięzców jest wielu – w sumie 4 osoby wystąpią na deskach Starej Zajezdni (2 w formie pełnego wystąpienia i 2 w formie sprintu). Ponadto 2 osoby wystąpią na webinarze rozgrzewkowym poprzedzającym barcamp.

Rozdanie prestiżowych nagród

Edycja BIG to także wręczenie statuetek semKRK Awards już po raz siódmy. Wyróżniają one najlepsze kampanie SEO, Google Ads i E-commerce przeprowadzone na polskim rynku w ostatnim roku. Przyznają je doświadczeni eksperci z wieloletnim doświadczeniem – byli prelegenci semKRK. Zgłoszenia wciąż są otwarte – każda firma może przesłać case study.

Praktyczna wiedza dla zaawansowanych

semKRK poprzedzają warsztaty Google Ads & Analytics oraz SEO. To dwa dni wypełnione wiedzą przekazywaną przez ekspertów w branży. Podczas spotkań online uczestnicy nie tylko doskonalą swój warsztat, ale też na bieżąco komunikują się z prowadzącymi – zadają pytania, komentują, dyskutują. Dzięki temu informacje, jakie wynoszą, są jeszcze bardziej dostosowane do prowadzonych przez nich działań.

Wiedza, networking, rozrywka

Nie samą wiedzą marketer żyje – równie ważna jest sieć kontaktów, dlatego podczas wydarzenia organizator zapewnia świetne warunki do networkingu. Długie przerwy, strefa chillu przed Starą Zajezdnią i AfterParty (niekiedy trwające do rana) sprzyjają nie tylko nawiązywaniu nowych znajomości, ale też wymianie doświadczeń czy najlepszych praktyk.

O organizatorze

DevaGroup to agencja z wieloletnim doświadczeniem w SEM i SEO. Od 9 lat organizuje semKRK, czyli konferencję dla specjalistów SEM i SEO, podczas której spotyka się cała branża. Uczestnicy wielokrotnie zapełnili m.in. Starą Zajezdnię (ok. 600 osób) oraz Muzeum Manggha (ok. 300 osób) w Krakowie. W listopadzie 2023 r. po raz pierwszy konferencja odbyła się w Warszawie (pod nazwą semWAW).