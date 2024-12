A co z Trumpem? Czy jeżeli próbowałby wymusić na Ukraińcach zakończenie wojny na niekorzystnych warunkach, z koncesjami terytorialnymi, to UE i Wielka Brytania powinny zająć podobne stanowisko? Tu poglądy są różne, tylko wśród Brytyjczyków większość jest przeciwna, a niewielka część 13 proc. poparłaby stanowisko USA. 38 proc. Polaków i podobny odsetek Niemców, Hiszpanów oraz Francuzów byłby temu przeciwny. 30 proc. Polaków jest za podążaniem drogą wyznaczoną przez Trumpa – i to najwyższy wskaźnik wśród badanych narodów.

UE i Wielka Brytania powinny szybko i zdecydowanie przystąpić do resetowania stosunków – podsumowuje Mark Leonard z ECFR.