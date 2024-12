Z kolei z punktu widzenia rządów sojuszniczych, scedowanie obowiązku negocjacji szczegółowych na polski resort obrony znacznie ułatwia proces, ponieważ nie trzeba brać udziału w często długotrwałych i żmudnych rozmowach z polskim przemysłem obronnym. Na dodatek resort obrony może czasem po prostu zwiększać liczbę zamawianych systemów, w ramach opcji do kontraktów już podpisanych, albo je po prostu zwiększać. I choć zdolności produkcyjne państwowego przemysłu na eksport są bardzo ograniczone, to taki mechanizm mógłby zostać zastosowany np. przy sprzedaży wspominanych już piorunów do naszych sąsiadów znad Bałtyku. Z kolei jeśli chodzi o przemysł prywatny, to zapewne najszybciej na tej regulacji skorzystałaby Grupa WB, która rozmawia o sprzedaży swoich bezzałogowców m.in. do jednego z krajów Ameryki Południowej.

Warto też pamiętać o tym, że umowa międzyrządowa często pozwala uniknąć przetargu i kupić siłom zbrojnym danego kraju, to co chcą.

Warto zadbać o aspekt finansowy

Wprowadzenie tej nowelizacji ma ułatwić, a przez to zwiększyć, eksport polskiego uzbrojenia. Niejako naturalnym uzupełnieniem byłoby stworzenie także odpowiedniego zaplecza do wsparcia finansowego, dokładnie tak samo jak robią to także Amerykanie w ramach programu Foreign Military Financing. Z tego programu w ciągu ostatnich dwóch lat Polska uzyskała pożyczki bądź gwarancje na ok. 11 mld dol. – te środki zostaną przeznaczone na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Biorąc pod uwagę, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i właśnie podpisał także umowy na zapewnienia finansowania z Korei Południowej, wydaje się być instytucją mającą wystarczająco duże doświadczenie w tym obszarze. by wspierać finansowo eksport polskiego uzbrojenia.

Czytaj więcej Biznes MON przyznaje: W tym roku na obronność trafi o 20 mld zł mniej niż zakładano Wiceminister Paweł Bejda zapowiedział, że w tym roku wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych sięgną nieco ponad 60 proc. planu. To oznacza, że na obronność wydamy ok. 20 mld zł mniej niż planowano i będzie to mniej niż 4 proc. PKB.

Taki pomysł nie jest niczym nowym. We wrześniu 2015 r., na krótko przed wyborami, które wygrało PiS, rząd PO–PSL podjął uchwałę w sprawie „Programu wsparcia bezpieczeństwa regionu 2022”. Jego celem było m.in. „stworzenie efektywnego mechanizmu wykorzystania istniejących instrumentów wsparcia finansowego w celu nabycia wyrobów lub usług polskiego przemysłu obronnego, z zachowaniem odpowiedniej skali i możliwości Polski w tym zakresie”, a także „uspójnienie działań administracji publicznej w obszarze promocji oferty polskiego przemysłu obronnego na wybranych rynkach” oraz „przyznanie Ministrowi Obrony Narodowej uprawnień do wsparcia promocji przemysłu obronnego”.

Zaskakiwać może to, że od przyjęcia tej uchwały minęło ponad dziewięć lat. Choć dziś hasło „bezpieczeństwo” jest odmieniane przez wszystkie przypadki i pełnoskalowa wojna tuż za naszą granicy toczy się od prawie trzech lat, to te cele są obecnie tak samo niezrealizowane i aktualne jak w 2015 r.