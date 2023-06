Alarm w Moskwie i Rostowie nad Donem. Służby realizują plan „Twierdza”

"Grupa Wagnera i armia rosyjska wyruszyły na wojnę ze sobą"

Doniesienia z Moskwy, Rostowa nad Donem i Petersburga (tam FSB miała wejść do siedziby Grupy Wagnera) to reakcja na piątkową deklarację Jewgienija Prigożyna. - Jest nas 25 tys. Idziemy wyjaśniać, dlaczego tu jest taki burd… Wszyscy, którzy chcą niech się dołączają do nas. Zło, które niosą wojskowi przywódcy kraju powinno zostać powstrzymane – ogłosił milioner po tym, jak z zaplecza frontu (choć nie wiadomo dokładnie gdzie) nadeszły informacje od rosyjskich najemników, że ich obozy zostały ostrzelane rakietami przez własną, rosyjską armię.

- Jak się zdaje Grupa Wagnera i rosyjska armia wyruszyły na wojnę – ze sobą – zauważył były dowódca wojsk NATO, amerykański admirał James Stavridis.

Nie wiadomo jednak czy oddziały najemników rzeczywiście wyruszyły i dokąd. Informacje na ten temat są sprzeczne. Ewentualny ostrzał obozów najemników (w który jednak część ekspertów wątpi) byłby kulminacją konfliktu Prigożina z szefostwem rosyjskiego ministerstwa obrony. Jego ostatnie wezwania większość obserwatorów uznała za bunt. Podobnie rosyjska policja polityczna FSB, która wszczęła przeciw niemu sprawę karną właśnie za nawoływanie do zbrojnego buntu.

- To nie jest bunt, to jest marsz po sprawiedliwość – odpowiadał Prigożin.

- Dzieje się coś niezwykłego. Prigożin wezwał wszystkich mieszkańców Rosji, by przyłączali się do niego – stwierdził niezależny rosyjski bloger Rustam Adagamow.