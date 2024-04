- Przeżyłam tamtą wojnę, tę też przeżyje. Ale takiej wojny nie było, zostałam z niczym. Wtedy nie spłonął ani jeden dom, teraz drzewa powyrywane z korzeniami — mówiła Lidia Stepanowna.

Staruszka przebywa obecnie w schronisku ewakuacyjnym, gdzie jest w miarę bezpieczna. Twierdzi, że pomimo trudnej podróży czuje się dobrze. Służby porządkowe odnalazły członków rodziny kobiety, którym również udało się opuścić strefę aktywnych walk. Wiadomo, że w wyniku rosyjskiego ostrzału jeden z jej bliskich trafił do szpitala w Konstantynówce. Sama Lidia Stepanowna zostanie zabrana ze schroniska przez wnuczkę.

Stepanowna nie jest jedyną starszą osobą, która w ten sposób opuściła Oczeretyne. 24 kwietnia doniecka administracja wojskowa podała, że ​​88-letni Ukrainiec Iwan Jakowlewicz pieszo opuścił tę samą wieś. Mężczyzna szedł całą noc, mając tylko jeden plecak z rzeczami i zaświadczenie o emeryturze.

26 kwietnia, gdy rozmawiał z dziennikarzami, powiedział, że szedł ponad sześć godzin. Mężczyzna przyznał, że ostatnią kroplą było to, że okupanci zmusili go do wzięcia rosyjskiego paszportu.

Ciężkie walki o Oczeretyne

27 kwietnia wojsko rosyjskie wdarło się do wsi Oczeretyne niedaleko Awdijiwki. Udałomu się tam zdobyć przyczółek. Teraz armia ukraińska próbuje wypędzić Rosjan ze wsi. Trwają ciężkie walki.



Grupa „Chortyca” zapewniała, że ​​dwie trzecie wsi pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Część, do której przedarli się najeźdźcy, znajduje się pod ostrzałem Sił Obronnych.