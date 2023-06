Wojna Grupy Wagnera z rosyjską armią. Zaatakowany Prigożyn grozi odwetem

Już w czerwcu resort obrony zażądał od wszystkich „oddziałów ochotniczych” walczących na froncie, by podpisały kontrakty z nim. Kilkanaście takich jednostek uczyniło to, uznając w ten sposób władzę ministerstwa. Ale największa Grupa Wagnera odmówiła. – Byliśmy gotowi złożyć broń i szukać rozwiązania, sposobu w jaki dalej moglibyśmy bronić ojczyzny – przekonywał Prigożyn, dzisiaj już po ataku na obozy.

Jeszcze w piątek rano jednak milioner opublikował nagranie wideo, w którym wprost oskarżył ministra obrony Siergieja Szojgu, że to on głównie doprowadził do zaatakowania Ukrainy. Wg Prigożyna, minister chciał w ten sposób dostać awans na marszałka i drugi order Bohatera Rosji (jeden już ma).

Jednocześnie właściciel najemników mówił o „oligarcha, klanach rządzących Rosją” które też parły do wojny z Ukrainy. Tajemnicze „klany” chciały osadzić ukraińskiego polityka zaprzyjaźnionego z Putinem Wiktora Medwedczuka na stanowisku prezydenta Ukrainy a potem „podzielić zasoby kraju”.