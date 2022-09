06:29 Niemieckie magazyny gazu wypełnione w 85 proc.

Stopień wypełnienia niemieckich magazynów gazu w sobotę wyniósł 85,02 proc. Tym samym Niemcy osiągnęli swój cel na październik, pomimo wyłączenia gazociągu Nord Stream 1 - wynika z danych Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Gazowej w Europie (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Niemcy przyjęły wcześniej zmiany legislacyjne, które zobowiązują operatorów magazynów gazu do ich wypełnienia do października w 85 proc., a do listopada - w 95 proc. Według informacji GIE, podziemny magazyn gazu (UGS) Reden w Niemczech, jeden z największych w Europie i największy w Niemczech, który wcześniej należał do Gazpromu poprzez spółki zależne i w którym w kwietniu znajdowało się mniej niż 1 proc. wolumenu gazu, jest obecnie wypełniony w 69,54 proc.

06:06 Zełenski: Na wielu odcinkach frontu trwają zaciekłe walki

Na wielu odcinkach frontu w obwodzie charkowskim, we wschodniej i południowej Ukrainie trwają zacięte walki - informował prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim sobotnim wystąpieniu. - Wojska rosyjskie ponownie uderzyły w obwodzie mikołajowskim, w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim i charkowskim. Niestety są ofiary, wśród nich dzieci - mówił, podkreślając jednocześnie, że ukraińska artyleria robi wszystko, aby zniszczyć potencjał uderzeniowy Rosjan, aby zneutralizować każdą rosyjską kwaterę dowodzenia, nieprzyjacielskie składy amunicji i szlaki logistyczne na okupowanym terytorium.

Prezydent dziękował też wszystkim ukraińskim żołnierzom za ofiarną obronę kraju. - Dziś w szczególności chcę pochwalić bojowników 55. brygady artylerii na kierunku donieckim za ich skuteczny ostrzał wroga. Dziękuję naszemu wywiadowi i SBU za trafność danych dotyczących pozycji i obiektów okupantów - dodał.



05:51 Lasota: Próba wyrzucenia Rosji z OBWE powinna stać się celem polskiej polityki zagranicznej

„Jeżeli OBWE nie jest w stanie wyrzucić, lub choćby zawiesić Rosji w prawach członkowskich, jeśli nie jest w stanie nawet jej napiętnować, nazwać wojnę wojną, okupację okupacją, tylko pisze o „kryzysie w i wokół Ukrainy”, to powinna się samorozwiązać” - pisze w „Plus Minus” Irena Lasota.

Czytaj więcej Plus Minus Irena Lasota: Rosja precz z OBWE Próba wyrzucenia Rosji z OBWE lub co najmniej zawieszenie działalności tej organizacji powinny stać się celem polskiej polityki zagranicznej.

05:40 Co działo się na Ukrainie w sobotę

O tym w naszej wczorajszej relacji:

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 192 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po tym, jak Gazprom ogłosił, że nie wznowi dostaw gazu do Europy gazociągiem Nord Stream, USA oskarżyły Rosję o używanie surowców energetycznych jako broni przeciw Europejczykom.