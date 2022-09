ISW określił nowy cel ukraińskiej kontrofensywy. Nie jest nim natychmiastowe odbicie terytorium

Według amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War celem kontrofensywy ukraińskiego wojska na południu kraju jest przede wszystkim degradacja stanu rosyjskich sił i logistyki, a nie natychmiastowe odzyskanie dużych obszarów terytorium.