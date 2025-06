Jacek Nizinkiewicz: Czy przeszłość Karola Nawrockiego przestaje budzić wątpliwości po wygranych wyborach?

Nie można przejść nad tym do porządku dziennego: stronniczość mediów, w tym publicznych, ograniczyła dostęp wyborców do bezstronnych źródeł informacji. Każda z redakcji powinna uderzyć się we własne piersi, ale jeśli chodzi o media publiczne, po zmianie rządów PiS miało być inaczej.

Wyjaśnić wątpliwości dotyczące finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego

Zdaniem obserwatorów kontrowersje budzą przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczej, które w ich ocenie są niewystarczające, co umożliwiło zaangażowanie stron trzecich, zmniejszając transparentność rozliczeń i integralność procesu wyborczego. I tu problemem jest finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego przez zewnętrzne źródła.

Z aportu OBWE wynika, że znaczna część wsparcia kampanii odbywała się poza strukturami komitetu wyborczego, co rodzi pytania o przejrzystość i legalność finansowania. Sprawa powinna być wyjaśniona, a nie zamieciona pod dywan. Istniały też obawy dotyczące braku niezależności izby Sądu Najwyższego, powołanej w 2018 r., która odpowiada za zatwierdzanie wyników wyborów, obniżyło zaufanie społeczeństwa do sądownictwa. Ale to nie jedyne biały plamy kampanii prezydenckiej, które powinny zostać wyjaśnione.

Czy doszło do fałszowania głosów podczas wyborów prezydenckich na rzecz Karola Nawrockiego?

Obwodowa komisja wyborcza numer 95 przy ul. Stawowej w Krakowie odwrotnie przypisała głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie. Przypadków pomyłek było więcej. Jaka to skala?