Małgorzata Paprocka: Sąd Najwyższy musi być szanowany

W oświadczeniu Małgorzata Paprocka odniosła się też do sprawy statusu Sądu Najwyższego. - Dziś - ale niestety widzimy ten proces od wielu miesięcy - kolejny raz kwestionowany jest Sąd Najwyższy, kolejny raz do słów „sędzia Sądu Najwyższego” dokładane są różnego rodzaju niegodne przymiotniki. Chcę z całą mocą podkreślić: to Sąd Najwyższy będzie stwierdzał ważność tych wyborów, tak jak stwierdzał ważność poprzednich wyborów prezydenckich, ważność wyborów parlamentarnych - powiedziała.

- To dzisiejsi politycy, dzisiejsi posłowie, senatorowie, w konsekwencji również członkowie rządu, mają mandaty, które również opierają się nie tylko o wolę nas, wyborców, ale także o decyzję Sądu Najwyższego. Ona musi być respektowana. Sąd Najwyższy musi być szanowany, bo takie jest prawo i taki jest ład konstytucyjny - zakończyła.

