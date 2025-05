Drugie mieszkanie Karola Nawrockiego. Co wiadomo w sprawie

Natomiast Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, pytała w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Wałbrzychu o to, jaki był status prawny mieszkania, w którego posiadanie wszedł Karol Nawrocki. – Przypominam, że do zakupu mieszkania komunalnego z bonifikatą w niektórych samorządach ma prawo tylko jego lokator. Pytam zatem pana Nawrockiego, za jakie pieniądze kupił to mieszkanie, ile dokładnie go to kosztowało i jakiego rodzaju umowę zawarł z panem Jerzym - mówiła.

Odpowiedź polityków PiS na zarzuty

W odpowiedzi na publikację Onetu głos zabrał Adam Bielan. – Tak, absolutnie [za drugim mieszkaniem Nawrockiego stały służby specjalne], wiedzieliśmy o tym od kilku tygodni, że któreś z mediów zaprzyjaźnionych z obecną władzą - trwały zakłady w naszym sztabie, ja obstawiałem Onet i się nie pomyliłem – będzie próbowało Karola Nawrockiego zaatakować – przekonywał w Polsat News.

– Mamy operację służb specjalnych, wykorzystywanie mediów zaprzyjaźnionych z obecną władzą, żeby zaatakować kandydata – kontynuował Bielan, przy czym nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Rozwijając tę narrację poseł PiS Andrzej Śliwka podczas konferencji prasowej z Anną Gembicką stwierdził, że „mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem, zaangażowaniem całych służb, żeby zaatakować obywatelskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego”. – To jest sytuacja absolutnie bez precedensu, że cały aparat państwa, wszystkie organy, wszystkie służby zaangażowały się, żeby uderzyć w Karola Nawrockiego tylko i wyłącznie dlatego, że jego główny oponent polityczny, osoba, która jest związana ze złą, skorumpowaną władzą – Rafał Trzaskowski – sobie nie radzi w kampanii wyborczej – mówił.

Karol Nawrocki odpowiada na doniesienia ws. mieszkania

Na konferencji prasowej zorganizowanej 5 maja Karol Nawrocki odniósł się do sprawy. Poinformował, że sytuacja była analizowana przez służby w ramach procedury przyznawania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. – Wszystkie kwestie prawne i własnościowe zostały wyjaśnione w czasie wielomiesięcznego postępowania ABW, gdy otrzymywałem certyfikat dostępu do informacji – mówił. – Ostatecznie zostałem właścicielem tego mieszkania, ale nie mam do niego kluczy – dodał.