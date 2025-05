W przestrzeni medialnej pojawiły się zarzuty, że NASK wprowadził opinię publiczną w błąd, sugerując, iż reklamy zostały zablokowane po jego interwencji. W odpowiedzi na te zarzuty Nielek powiedział: – Nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd. Jak wygląda rozliczenie Mety z osobami płacącymi za kampanię – nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby takich rozliczeń w ogóle nie było.

Gość Jacka Nizinkiewicza zaznaczył, że celem NASK jest ochrona procesu wyborczego, niezależnie od interpretacji technicznych aspektów działania platformy społecznościowej. – Mi zależy na bezpieczeństwie procesu wyborczego. (Koncernowi) Meta – na 400 tysiącach złotych – mówił.

Czy za reklamami na Facebooku mogły stać KO i Akcja Demokracja?

W kontekście podejrzeń o zaangażowanie w emisję reklam na Facebooku fundacji Akcja Demokracja, powiązanej z politykami Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego, Nielek zachował ostrożność. – Zobaczyłem oświadczenie fundacji, która mówi, że nie miała z tym nic wspólnego. I tyle – powiedział. Podkreślił jednak, że niezależnie od deklaracji, dla NASK najważniejszym aspektem jest samo zaangażowanie zagranicznych podmiotów w kampanię. – To jest fakt bezsprzeczny. Potwierdzają go także niezależnie dziennikarze – podkreślił.

Zapytany wprost, czy mogło dojść do prowokacji mającej na celu rzucenie podejrzenia na niewinną organizację, odpowiedział: „Tak, absolutnie. To możliwe”. Dyrektor NASK wskazał również na praktykę tzw. operacji pod fałszywą flagą, gdzie ślady zostawiane są celowo, by skierować podejrzenia na konkretne osoby lub instytucje. – Zostawianie takich śladów to znana taktyka. Regularnie mamy do czynienia z takimi działaniami, również przy włamaniach do systemów informatycznych – wyjaśnił.

Gość Jacka Nizinkiewicza zaznaczył jednocześnie, że samo powiązanie personalne nie powinno automatycznie prowadzić do jednoznacznych wniosków. – Gdyby dziennikarz „Rzeczpospolitej” występował jednocześnie w Radiu Maryja, to nie znaczy, że Radio Maryja jest powiązane z „Rzeczpospolitą” – mówił.