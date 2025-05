Szymon Hołownia nazwał Nawrockiego kłamcą, na co kandydat PiS zagroził marszałkowi Sejmu, że pozwie go w trybie wyborczym. Czy rzeczywiście pozwie? Po debacie Nawrocki nie odpowiadał na pytania dziennikarzy o to, w jakiej formie zapłacił za mieszanie, a pytany o pozwanie Hołowni odpowiedział, że zajmuje się kampanią, nie pozwami. Co to oznacza? Nawrocki wie, że dał się przyłapać na kłamstwie i przegrałby proces z Hołownią. Siłą Nawrockiego był słaby Trzaskowski. Jednak kandydat PiS debaty nie wygrał, Był przy tym najczęściej atakowany przez konkurencję, ale nie przez Sławomira Menztena.

Sławomir Menzten i Szymon Hołownia w formie, lewica się kłóci

Kandydat Konfederacji w przeszłości nie wypadał dobrze w debatach. Teraz radził sobie całkiem sprawnie. Odzyskał pewność siebie, w interakcjach był sprawniejszy, mniej zestresowany i odpowiadał z większą swobodą. Nie zaszkodziła mu nawet wypowiedź: „Komu zaszkodziły klapsy?”, której nie wyłapała Magdalena Biejat, choć powinna.

Mentzen formułował też inne kontrowersyjne opinie. Powiedział m.in. że „w naszym interesie nie jest to, gdzie dokładnie będzie przebiegać nowa granica między Rosją a Ukrainą, czy Krym będzie rosyjski, czy ukraiński”. Czy rzeczywiście zmiany granic sąsiadów nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo Polski?

Kandydat Konfederacji do części Polaków może przemówić inną wypowiedzią. - Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale dla wszystkich byłoby dobrze, gdyby wreszcie udało się rozbić duopol PiS i PO – stwierdził w pewnym momencie. Rzeczywiście, debata była nakierowana, przez jej głównych graczy, na polaryzację skoncentrowaną wokół kandydatów KO i PiS.