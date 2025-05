Do tego nagrania Karol Nawrocki odsyłał w debacie. Wyjaśnia w nim sprawę mieszkania

Opowiadał też, że „dziś nadal czeka zamknięte przez niego, nie przeze mnie”. - Tak jak się z nim umówiłem, do jego śmierci to jego dom, nie mój. Wyłudzacze czy cwaniacy mieszkanie pana Jerzego dawno by sprzedali albo umieścili w nim swoją rodzinę, ja natomiast nawet nie miałem do niego kluczy, Tak się nie zachowują czyściciele kamienic – twierdził w nagraniu Nawrocki. Zastrzegł, że na potrzeby formalne i urzędowe zawsze wykazywał mieszkanie pana Jerzego w dokumentach i stan zgodny z zapisami prawnymi. Umieszczał w nich też też - jak stwierdził - również mieszkanie, które przekazała mu w testamencie jego żyjąca mama.

Nawrocki mówił, że po 2021 roku, gdy został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, zdarzały się „dłuższe okresy”, w których nie mieli z Jerzym Ż. kontaktów, ale zawsze odwiedzał pana Jerzego Ż. w święta i wysyłał znajomego, by przekazywał Jerzemu Ż. doraźną pomoc.

- Gdybym był taki, jak kreują mnie dziś niechętne media, to czy w 2021 roku, cztery lata po formalnym zakupie mieszkania, podpisałbym kolejne zobowiązanie do opieki nad panem Jerzym do śmierci? - pytał w nagraniu Nawrocki.

„Mam żal, że mnie o tym nie poinformowano”

Nawrocki opowiedział, że w grudniu 2024 roku, kiedy chciał złożyć życzenia panu Jerzemu, nie zastał go w domu. Rozmawiając z sąsiadką dowiedział się, że sądownie umieszczono go w Domu Pomocy Społecznej. - Mam żal, że mnie o tym nie poinformowano, mimo że w telefonie pana Jerzego był kontakt do mnie - mówił.