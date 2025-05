20:16 Artur Bartoszewicz mówi o demokracji bezpośredniej

- To razem, w referendach, zdecydujemy o tym, co jest dla nas najważniejsze – mówi kandydat na prezydenta.



20:15 Grzegorz Braun: Najważniejsza jest wiarygodność

- Ci, którzy dziś w kampanii wyborczej opowiadają wam to, czy owo, nie są wiarygodni (...) Potrafię stawać sam, przeciw wszystkim. Potrafię upominać się o polski interes narodowy (...). Nawet jeśli w tej telewizji zabieram pierwszy raz po latach na żywo, zachowuję wiarygodność. (...) Tu jest Polska, Polska dla Polaków i niech tak zostanie - mówi.

20:14 Marek Jakubiak: Jacek Kurski piękne studio to wybudował

Jakubiak zapowiada oszczędności na państwie.

20:12 Krzysztof Stanowski: Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy

Stanowski atakuje Wysocką-Schnepf, którą nazywa arcykapłanką propagandy. - Ale dobrze, że pani tu jest, bo jest pani prawdziwym symbolem tego co się dzieje z polskimi mediami, że nie jest to czysta woda, tylko jest to taki sam ściek jak wcześniej. (...) To nie jest obiektywizm, pani nie powinno tu być - mówi do Wysockiej-Schnepf Stanowski.

20:10 Rafał Trzaskowski: Najważniejsza w polityce jest uczciwość

Trzaskowski: Ostatnie dni niestety pokazały, że przynajmniej jeden z kandydatów powinien zastanowić się czy ma moralne prawo do tego, by starać się o najwyższy urząd w RP. Najważniejsze sprawy do załatwienia to bezpieczeństwo, 5 proc. PKB na bezpieczeństwo to sprawa fundamentalna. Są też sprawy takie, które zawetował prezydent Duda: język śląski czy sprawa pigułki po.



20:09 Sławomir Mentzen mówi o ochronie zdrowia

Mentzen: Obecny niewydolny, dziadowski system ochrony zdrowia jest z 2003 roku. Politycy bali się tego ruszyć. Trzeba wprowadzić konkurujące między sobą systemy ubezpieczeń zdrowotnych. NFZ działa źle, w każdym kolejnym roku działa gorzej. Ten system zbankrutował, trzeba go zmienić.



20:08 Marek Woch: 21 lat temu TK orzekł, że NFZ to instytucja patologiczna i niekonstytucyjna

Woch zapowiada likwidację NFZ i abolicję ZUS dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie emerytur stażowych.

20:07 Maciej Maciak: To marszałek Szymon Hołownia na mnie, jako zwykłego obywatela zainicjował nagonkę

Maciak: Nie wierzcie w to, że tacy ludzie będą w stanie jako prezydenci odpowiednio zastosować prawo łaski. Zdarzają się pomyłki, błędy. (...) Musimy mieć bardzo dobre stosunki ze wszystkimi głowami państw, te głowy zostały wybrane przez ich narody.



20:06 Odpowiada Szymon Hołownia

Hołownia: Ustawa o zakazie smartfonów w podstawówkach już budzi opór wielu środowisk, ale niezależnie od poparcia zamierzam ją jako prezydent złożyć i znaleźć dla niej większość. Nigdy też nie ułaskawię polityka. Prezydent powinien być stróżem praworządności.



20:05 Pierwszy blok pytań: polityka krajowa

Pytanie zadaje Piotr Witwicki z Polsatu. Pytanie brzmi: czy macie punkty programu, które nie cieszą się popularnością, ale jesteście gotowi je wprowadzać wbrew sondażom, bo to interes narodowy?

20:03 Kandydaci będą odpowiadać na pytania w dwóch blokach tematycznych: polityka krajowa, polityka zagraniczna

W każdym bloku kandydaci usłyszą po trzy pytania dziennikarzy – po jednym od każdego dziennikarza prowadzącego debatę.



20:00 Zaczyna się debata 13 kandydatów na prezydenta

Debatę można oglądać w TVP, TVN24 i Polsat News. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej w rp.pl.



19:54 Debata rozpoczyna się już za pięć minut

Wszyscy kandydaci na prezydenta są już w studiu TVP.



19:47 Kandydaci już w TVP

Kolejni kandydaci na prezydenta przybywają do studia TVP.

Kandydat Konfederacji na prezydenta poseł Sławomir Mentzen Foto: PAP/Marcin Obara

Kandydatka Lewicy na fotel prezydenta Magdalena Biejat Foto: PAP, Marcin Obara

Na debatę przyjechał Maciej Maciak Foto: PAP, Marcin Obara

Karol Nawrocki przybył na debatę do TVP Foto: PAP/Marcin Obara

Grzegorz Braun po przybyciu na Woronicza Foto: PAP/Marcin Obara

19:43 Do siedziby TVP dotarł Krzysztof Stanowski

Stanowski to dziennikarz i biznesmen, w wyborach startuje jako kandydat niezależny.



W debacie weźmie udział Krzysztof Stanowski Foto: PAP/Marcin Obara

19:42 Na Woronicza jest już Marek Jakubiak

Marek Jakubiak jest kandydatem na prezydenta koła Wolni Republikanie.



Na Woronicza jest już Marek Jakubiak Foto: PAP/Marcin Obara

19:40 Na debatę przybyła już Joanna Senyszyn

Senyszyn startuje w wyborach jako kandydatka niezależna. Jest jedną z dwóch kobiet – obok Biejat – walczących o prezydenturę.



Na debatę przybyła już Joanna Senyszyn Foto: PAP, Marcin Obara

19:38 Karol Nawrocki tuż przed debatą apeluje o głosowanie na niego

19:21 To będzie ostatnia debata prezydencka przed ciszą wyborczą

Debata rozpocznie się już za niespełna 40 minut.



18:51 Magdalena Biejat jedzie na debatę do TVP tramwajem

Biejat rywalizuje o głosy wyborców lewicowych m.in. z byłym kolegą partyjnym Adrianem Zandbergiem, liderem Razem (Biejat była współprzewodniczącą tej partii, ale opuściła ją w 2024 roku).



18:46 Debaty organizowane i współorganizowane przez TV Republika zbojkotowała też Magdalena Biejat

Z kolei Maciej Maciak nie był na te debaty zapraszany.



18:41 Rafał Trzaskowski zaprasza na debatę

Trzaskowski brał jak dotąd udział w debacie organizowanej przez własny sztab i debacie „Super Expressu”. Zbojkotował trzy debaty organizowane i współorganizowane przez TV Republika.



18:00 Debata już za dwie godziny. Dla pięciorga kandydatów będzie to szósta debata

We wszystkich dotychczasowych debatach wzięli udział: Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia i Joanna Senyszyn. Pozostali kandydaci wzięli udział tylko w części debat. Najrzadziej w debatach widzieliśmy jak dotąd Macieja Maciaka, Rafała Trzaskowskiego i Magdalenę Biejat (wystąpili jak dotąd w dwóch debatach).



16:23 Osiem sztabów wyborczych protestowało przeciwko temu, by jako przedstawicielka TVP debatę prowadziła Dorota Wysocka-Schnepf

Wojciech Machulski, rzecznik sztabu kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena oraz przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek zorganizowali w poniedziałek konferencję przed siedzibą TVP. W jej trakcie Machulski przekonywał, że Wysocka-Schnepf „nie jest dziennikarzem obiektywnym i także w tej kampanii produkowała wiele materiałów, które w sposób bezpośredni uderzały w kandydatów na prezydenta”.



16:09 Oto kalendarz wyborczy na najbliższe dni

Tak wygląda prezydencki kalendarz wyborczy na najbliższe dni Foto: PAP

15:52 Z opublikowanego 12 maja sondażu wynika, że do II tury wyborów prezydenckich powinni wejść Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki

W badaniu IBRiS dla Polskiego Radia 24 kandydat KO na prezydenta uzyskał 31,5 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 23,6 proc.

15:45 Jacek Nizinkiewicz wylicza 10 pytań, na które w czasie debaty musi odpowiedzieć Karol Nawrocki

Pytania dotyczą Jerzego Ż. i jego mieszkania w Gdańsku, które nabył Karol Nawrocki oraz niejasności z tym związanych.



15:34 Czy debaty mają wpływ na to, na kogo Polacy oddają głos w wyborach?

Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że tak – 39 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco na pytanie czy przebieg debat prezydenckich ma wpływ na to, na kogo oddadzą głos w wyborach prezydenckich. Tylko 20,1 proc. badanych zadeklarowało, że nie oglądają debat prezydenckich.



15:31 W debacie wezmą udział wszyscy kandydaci na prezydenta, których kandydatury zostały zarejestrowane przez PKW

W wyborach wystartują Artur Bartoszewicz (niezależny), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050), Marek Jakubiak (kandydat koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (niezależny), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (niezależna), Krzysztof Stanowski (niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat partii Razem). Dotychczas wszyscy kandydaci wzięli udział tylko w jednej debacie – tej organizowanej przez „Super Express”.



15:30 Zachęcamy do śledzenia relacji z debaty prezydenckiej w rp.pl

Po zakończeniu debaty na stronie rp.pl opublikujemy komentarze naszych publicystów, którzy ocenią, kto wygrał debatę, a kto wychodzi z niej przegrany.



Na jakich zasadach odbywa się debata prezydencka 12 maja?

Dotychczas odbyło się pięć debat prezydenckich – trzy organizowane lub współorganizowane przez TV Republika, jedna zorganizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego i jedna zorganizowana przez „Super Express”. Poprzenia debata – z udziałem 10 z 13 kandydatów (nie wzięli w niej udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak) - odbyła się 9 maja. Debata ta była organizowana przez trzy telewizje: TV Republika, TV Trwam i wPolsce24.

Debata rozpocznie się o godzinie 20. Poprowadzą ją Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24), Piotr Witwicki (Polsat). Uczestnicy debaty nie mogą wnosić na nią żadnych rekwizytów, nie mogą też mieć przy sobie telefonów komórkowych.



W czasie debaty jej uczestnicy najpierw odpowiedzą na pytania zadawane przez prowadzących w dwóch blokach tematycznych: pierwszym dotyczącym polityki krajowej i drugim dotyczącym polityki zagranicznej. Każdy z kandydatów będzie miał 60 sekund na odpowiedź.

Następnie każdy z kandydatów będzie mógł zadać dwa pytania kontrkandydatom (przy czym każdy kandydat musi zadać pytanie dwóm różnym kontrkandydatom). Na zadanie pytania będzie 20 sekund, kontrkandydat będzie miał 60 sekund na odpowiedź, po czym pytający będzie miał 20 sekund na ripostę.

Na zakończenie każdy z kandydatów będzie miał 90 sekund na swobodną wypowiedź.



Kolejność w studiu, a także kolejność, w której kandydaci będą zabierać głos w poszczególnych rundach debaty, zostały ustalone na podstawie losowania. TVP Info opublikowało protokół z głosowania.