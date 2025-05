Wybory prezydenckie 2025: Wielkie deklaracje, czyli z motyką na słońce

Łatwiej w debacie było o snucie planów dotyczących spraw wielkich, wręcz poza zasięgiem polityków, np. demografii. Tu recepty na wyjście z zapaści kandydaci mają proste. Karol Nawrocki obiecuje wielki program powrotu polonusów z obczyzny, jakby efekty repatriacji w ostatnich dwóch dekadach nie były niewypałem. Grzegorz Braun chce ratować przyrost naturalny… wprowadzając antyaborcjonistów do Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na szczęście były i bardziej rozsądne pomysły – od otwierania darmowych żłobków i budowy przedszkoli (wzorem Warszawy – Rafał Trzaskowski) po sprzyjanie stabilnej pozycji zawodowej i dochodowej młodych (Magdalena Biejat). Ale jak się to ma do prerogatyw prezydenta?

Jedyny wyraźny podział: za Unią Europejską i przeciw

Pytanie o to, jak Europa powinna odpowiedzieć na cła Donalda Trumpa, ujawniło bardzo silny podział na polityków prounijnych (Trzaskowski, Biejat, Senyszyn), polityków solidaryzujących się z Trumpem (Jakubiak), jawnych zwolenników wyjścia z UE (Braun), mniej jawnych (Mentzen) i miłośników „perspektywicznych rynków wschodnich”, jak kandydat Maciak nazywa Rosję.

Sęk w tym, że polityka celna jest w Europie prerogatywą Unii Europejskiej, której kierunek wraz z Komisją Europejską nadają szefowie rządów zasiadający w Radzie Europejskiej. Podobnie zresztą z wieloma innymi programowymi postulatami przyszłych prezydentów/prezydentek. Mają one tyle szans na realizację, ile poparcia społecznego mają ugrupowania stojące za kandydatami. Czyli w większości przypadków liczone w ułamkach procenta.

Bezsilna głowa państwa

Nasza nieszczęsna konstytucja czyni z prezydenta figurę bezsilną, choć wyłaniają wielkim wysiłkiem narodu w wyborach bezpośrednich. Owszem, ma on inicjatywę ustawodawczą, ale to od rządzącej większości zależy los prezydenckich ustaw. Głowa państwa może więc co najwyżej podstawiać nogę rządzącej koalicji, jak często z zapałem czyni obecny prezydent Andrzej Duda.