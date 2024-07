Jak przełamać polaryzację w Polsce? Wnioski z projektu „Polska rozmawia”

W rozmowie nie chodzi o zmianę poglądów

Co jeszcze wynika z projektu? – Jeśli stworzy się warunki do rozmów w poprzek różnic, to taka dyskusja jest możliwa. Oczywiście nie chodzi o to, by ludzie przekonywali się do zmiany poglądów, np. z liberalnych na konserwatywne, ale by wychodzili z własnych baniek, bo to obniża niechęć i polaryzację – dodaje Smoczyński. I zapowiada, że rozważana jest kolejna edycja tego projektu, a tymczasem Fundacja skupi się na kolejnej serii dialogów – spotkań w grupach 12-osobowych na różne tematy. – Takie spotkania Fundacja prowadziła przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Będziemy to kontynuować – podsumowuje Smoczyński.

Rzeczy, które łączą rozmawiających

Analiza danych przedstawionych przez Fundację we wspominanym wcześniej raporcie pokazuje też spektrum tematów, których dotyczyły rozmowy. 48 proc. z nich dotyczyło sfery polityki i pieniędzy, 40 proc. – aborcji i antykoncepcji, 35 proc. – „dumy z Polski”, 31 proc. – kwestii migracji, 29 proc. – obecności Polski w Unii, 28 proc. – tematu 800+, a 23 proc. – spraw Kościoła.

93 proc. uczestników deklaruje, że same rozmowy przebiegły w miłej atmosferze

Mimo złożonych tematów aż 93 proc. uczestników (dane na podstawie ankiety, którą wypełniło 23 proc. wszystkich osób zapisanych do projektu, z czego połowa z nich przeprowadziła rozmowy) deklaruje, że same rozmowy przebiegły w miłej atmosferze, a średni czas samej rozmowy to 90 minut. Co więcej – i to być może jeden z najważniejszych wniosków – aż 76 proc. badanych zadeklarowało, że oprócz różnic są rzeczy, które łączą. „Umocniło się takie uczucie, że warto szukać tego, co nas łączy” – mówi cytowana jedna z uczestniczek badania.