Nie zaistniał Sławomir Mentzen. Szymon Hołownia natomiast skoncentrował się na atakowaniu Adriana Zandberga – czyżby lider Polski 2050 wiedział, że po zdobywających internet wystąpieniach kandydata Razem rywalizuje już bezpośrednio z nim o miejsce w wyborczym peletonie? W rundzie podsumowań, to właśnie Adrian Zandberg wyróżnił się najbardziej: to była potężna pointa.

Jako Stańczyk powrócił z kolei Krzysztof Stanowski, który jeszcze w piątek w Telewizji Republika gubił się w rolach performera, dziennikarza i kandydata. Teraz zapytał, właściwie po co to wszystko, skoro odpowiedzi muszą się zmieścić w minutę. Być może to zostanie zapamiętane, bo charakterystycznych momentów w tej debacie tym razem więcej raczej nie było.