Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną na umorzenie przez fiskusa postępowania o nadanie NIP.

Reklama

Komu można nadać NIP

Spór dotyczył bardzo praktycznej kwestii, ale nie chodziło o standardową formę prowadzenia działalności, a przebieg postępowania też był nietypowy. Bo choć poszło o zwykły NIP, to jednak dla nietypowego adresata, tzn. współwłasności budynku, który wchodził w skład roszczeń następców prawnych byłych właścicieli. Zgodnie z protokołem przejęcia współwłaścicielami budynku w częściach ułamkowych było 8 osób. Wszystkie z 9 lokali mieszkalnych i 7 użytkowych były wynajmowane. Współwłaściciele nie określili jednak sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie działali też w jakieś sformalizowanej formie. Nie tworzyli ani wspólnoty mieszkaniowej, ani żadnego podmiotu o innym charakterze prawnym. Stanowili wyłącznie zbiór osób, które łączy posiadanie praw rzeczowych do jednej nieruchomości. Do zarządu zwykłego majątkiem, przez większość współwłaścicieli powołana została jedna z nich.

Czytaj więcej Podatki NSA: Bank nie musi aktualizować NIP Podnajem lokalu użytkowego firmie, która jest pośrednikiem wynajmującego, nie oznacza, że jest to jego miejsce prowadzenia działalności, które trzeba wykazać w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.

Ten nietypowy twór wystąpił do fiskusa o nadanie NIP. W zgłoszeniu identyfikacyjnym, w polu, które przewiduje 45 możliwych do wskazania szczególnych form organizacyjnoprawnych odręcznie dopisano dodatkową pozycję tj. współwłasność zwykła. Początkowo fiskus nie zwrócił na to uwagi i NIP dla takiego wnioskodawcy nadał. Schody zaczęły się, gdy jedna ze współwłaścicielek wystąpiła o wznowienie postępowania, tłumacząc, że nie brała w nim udziału.

Wtedy urzędnicy bardziej szczegółowo przyjrzeli się sprawie i uznali, że popełnili błąd nadając NIP dla takiego tworu jak współwłasność budynkowa. W konsekwencji fiskus go uchylił, a postępowanie umorzył.