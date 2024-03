Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. wyjątku od zakazu handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. prawo to nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku. Właściciele sklepów, którzy nie przestrzegają przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami. Spory dotyczące zapisanych w ustawie wyjątków od zakazu handlu trafiają do sądów.



Jedną z takich spraw zajmował się niedawno Sąd Najwyższy. Dotyczyła ona przełożonego, który został ukarany grzywną za to, że polecił podwładnym pracę w sklepach spółki w niedzielę objętą zakazem handlu.



Kasację od wyroku wniósł rzecznik praw obywatelskich. Podniósł, że sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, dopuszczalnym jedynie wtedy, gdy nie istnieją żadne wątpliwości ani co do okoliczności czynu, ani winy. Tymczasem w placówkach istniały punkty biblioteczno-czytelnicze, co zgodnie z przepisami pozwala na pracę w niedziele. W związku z tym zdaniem RPO rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu nakazowym było wadliwe, ponieważ i okoliczności czynu, i wina obwinionego budzą wątpliwości.

Wyjątek od zakazu handlu w niedziele — co orzekł Sąd Najwyższy

22 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację (sygn. akt III KK 593/23) jako oczywiście bezzasadną.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że skarżący, powołując się na treść art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy i uzasadniając zarzut kasacji, modyfikuje w istocie treść wskazanego przepisu wprowadzającego wyjątek od zakazu handlu w niedziele. Nie ma w nim bowiem mowy o prowadzeniu „obok” działalności handlowej „również” działalności w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, ani „dodatkowej działalności” w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Wskazany przepis brzmi następująco: „Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje (...) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”.